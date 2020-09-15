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TÜRKİYE

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan koranavirüse yakalandı

Emet Belediye Başkanı Doğan koranavirüse yakalandı

Kütahya Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'a yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Filyasyon ekipleri gece boyu başkanın temasta bulunduğu kişileri tespit etme konusunda çalışmaları sürdürdü.

Haber Merkezi İHA
Kütahya Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan
Kütahya Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan

Kütahya’nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan’ın Korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Daha önce test yaptıran ve sonuçları negatif çıkan Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan’ın, ikinci kez yapılan (Covid-19) testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Ekipler gece boyu çalıştı

  • Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan’ın testlerinin pozitif çıkması üzerine, ilçe filyasyon ekipleri yoğun bir çalışma gerçekleştirerek, başkanın yoğun temasta bulunduğu kişilere ulaşarak gerekli çalışmaları gece yarısı tamamladı. Filyasyon ekipleri tedbir karantinası uygulamalarınada başlarken, öncelike AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Uyanık’ın testlerinin yapıldığı ve sonuçlarının negatif çıktığı öğrenildi.

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