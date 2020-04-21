Koronavirüs Endonezyada koronavirüs nedeniyle ramazan ve bayramda "memlekete dönüşler" yasak
DÜNYA

Endonezya'da koronavirüs nedeniyle ramazan ve bayramda "memlekete dönüşler" yasak

Endonezya'da ramazan ayı ve bayram tatilinde memlekete dönüşler yasaklandı. Devlet Başkanı Joko Widodo, video konferansla yapılan kabine toplantısında, ülkede Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ramazan ayının geleneği haline gelen ve yerel dilde ''mudik'' olarak adlandırılan eve dönüş yolculuğunun bu yıl herkes için yasaklandığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Endonezya'da memlekete dönüş yasaklandı.
Endonezya'da memlekete dönüş yasaklandı.

Endonezya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ramazan ayı ve bayram tatilinde memlekete dönüşlerin yasaklandığı bildirildi.

Devlet Başkanı Joko Widodo, video konferansla yapılan kabine toplantısında, ülkede Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ramazan ayının geleneği haline gelen ve yerel dilde ''mudik'' olarak adlandırılan eve dönüş yolculuğunun bu yıl herkes için yasaklandığını açıkladı.

Widodo, Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan çalışmada, halkın yüzde 24’ünün izne çıkmada ısrarcı olduğunun belirlenmesinin, bu yasağın alınmasında etkili olduğunu vurguladı.

Memleketlerine gitmek isteyenlerin oranının hala yüksek olduğunun ve salgının yayılmasına karşı risk almak istemediklerinin altını çizen Widodo, yasağın uygulanmasına yönelik tüm hazırlıkların hızlı şekilde yapılması talimatı verdi.

Widodo, salgın sebebiyle 9 Nisan’da da kamu personeli, polis ve askerlerin, bu yıl Ramazan Bayramı tatilinde izin kullanmalarının yasaklanması kararını aldıklarını bildirmişti.

Bu arada koronavirüsün 34 eyaletinin tamamına yayıldığı Endonezya’da, dün itibarıyla vaka sayısı 6 bin 760’a, can kaybı ise 590’a ulaştı.

Dünyanın en kalabalık 4. ülkesi olan Endonezya'nın nüfusu, 265 milyonu aşıyor. Ülkede yaşayanların yüzde 87'si Müslüman, yüzde 9,9'u Hristiyan, yüzde 1,7'si Hindu ve yüzde 1,3'ü diğer din ve inançlardan oluşuyor.

Abone Ol Google News
Derhal çöpe atın!

Derhal çöpe atın!

Korunmak için taktığınız maskelerde büyük tehlike.
Bravo minibüsçü

Bravo minibüsçü

Balık istifi yolcu alan meslektaşlarını utandıracak hareket.
Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?

Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?

Koronadan vefat eden kahraman doktorun son isteği ağlattı.
Silahlarla<br>sokaklara çıktılar

Silahlarla
sokaklara çıktılar

​ABD'de karantina karşıtı protestolara silahlı gruplar katıldı.
Oruca engel değil

Oruca engel değil

Koronavirüs Ramazan ayında daha da azalacak.
"Olağandışı" bir Ramazan...

"Olağandışı" bir Ramazan...

​Koronavirüs tedbirleri bu seneki Ramazan'ı farklı yaşatacak.

Altında dev anket

Altında dev anket

​2020 ve 2021 yılı için tahminlerini açıkladılar.

Tarihi<br>istihdam hamlesi

Tarihi
istihdam hamlesi

​Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak güzel haberi verdi
Yürüyüş aşkı bitmiyor

Yürüyüş aşkı bitmiyor

Bebek Sahili'nde koronavirüs ve cezaya aldırış etmediler.
Bileti iptal<br>olana iyi haber

Bileti iptal
olana iyi haber

İsteyene para iadesi, isteyene yeniden uçuş hakkı.
Üst üste<br>indirim geliyor

Üst üste
indirim geliyor

Bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıyacak.
İbrahimler için #evdekal

İbrahimler için #evdekal

​İki aylık bebeğine kavuşamıyor sadece uzaktan bakabiliyor.
Türkiye<br> ne büyük devlet

Türkiye
ne büyük devlet

Kaliforniya Üniversitesindeki Türk doktordan övgü.
İlaçta benzersiz uygulama

İlaçta benzersiz uygulama

Türkiye bu yöntemle dünyaya örnek oldu.
Terbiyesizliğin bu kadarı

Terbiyesizliğin bu kadarı

​Devletin uçak gönderip tahliye ettiği kadından parmak hareketi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.