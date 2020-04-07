Koronavirüs Endonezyada koronavirüs vaka sayısı 2 bin 738e çıktı 25 doktor hayatını kaybetti
DÜNYA

Endonezya'da koronavirüs vaka sayısı 2 bin 738’e çıktı: 25 doktor hayatını kaybetti

Endonezya’da koronavirüs vaka sayısı 2 bin 738’e yükseldi. Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, yaptığı açıklamada, ülke genelinde Kovid-19 vakalarının her geçen gün artmaya devam ettiğini belirterek halka maske kullanılması uyarısını yineledi. Ülkede şu ana kadar 25 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Ülkede 221 kişi salgından hayatını kaybetti.
Ülkede 221 kişi salgından hayatını kaybetti.

Virüs bulaşanların sayısının 247 artışla 2 bin 738’e yükseldiğini belirten Yurianto, ölü sayısının son 24 saate 12 kişi artarak 221’e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Öte yandan Endonezya Doktorlar Birliği (IDI) verilerine göre, ülkede salgının ortaya çıktığı mart başından bu yana Kovid-19 nedeniyle 25 doktorun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Sağlık Bakanı Terawan Agus Purtanto da salgınla mücadele amacıyla merkezi hükümetin "geniş kapsamlı sosyal kısıtlamalar" düzenlemesinin başkent Cakarta’da uygulanması için onay verdiğini açıkladı.

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