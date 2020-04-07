Endonezya'da koronavirüs vaka sayısı 2 bin 738’e çıktı: 25 doktor hayatını kaybetti Endonezya’da koronavirüs vaka sayısı 2 bin 738’e yükseldi. Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, yaptığı açıklamada, ülke genelinde Kovid-19 vakalarının her geçen gün artmaya devam ettiğini belirterek halka maske kullanılması uyarısını yineledi. Ülkede şu ana kadar 25 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Haber Merkezi 07 Nisan 2020, 14:36 Son Güncelleme: 07 Nisan 2020, 14:48 AA