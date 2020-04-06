Koronavirüs Erbilde aylık 10 milyon maske üretim kapasiteli fabrika açılıyor
DÜNYA

Erbil'de aylık 10 milyon maske üretim kapasiteli fabrika açılıyor

Irak'ın Erbil kentinde, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında aylık 10 milyon maske üretecek bir fabrikanın birkaç gün içinde açılacağı bildirildi.

Haber Merkezi AA
ARŞİV.
ARŞİV.

Erbil Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, valilik ve uluslararası bir şirketin girişimiyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve Irak'ın diğer bölgelerinde maskeye yönelik yüksek talebin karşılanması için birkaç gün içerisinde tam kapasiteli bir fabrikanın faaliyete geçeceği ifade edildi.

  • Açıklamada, fabrikanın 1 ay için de 10 milyon maske üretme kapasitesine sahip olduğu, bunun yanında gerekli diğer tıbbi malzemeleri de üretileceği aktarıldı.

Irak Sağlık Bakanlığının paylaştığı son verilere göre Kovid-19 nedeniyle 56 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 878'e yükseldi.

Abone Ol Google News
21 ile tohum hibesi

21 ile tohum hibesi

​Tüm ekilebilir araziler üretime katılacak.
Bağışıklık en kritik aşama!

Bağışıklık en kritik aşama!

​Koronavirüsü atlatanlar salgına bir daha yakalanmayabilir.
5 terörist öldürüldü

5 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde hedefler yerle bir edildi.
Kilosu 130 lira <br>yarım saatte bitiyor

Kilosu 130 lira
yarım saatte bitiyor

Çanakkale'de satıcılar talebe yetişemiyor.
İstanbul'daki karantinadan Rize'ye kaçtı

İstanbul'daki karantinadan Rize'ye kaçtı

​Testi pozitif çıkan şüpheliyi polisler yakaladı.
Rekor alım yaptı

Rekor alım yaptı

​Koronavirüse karşı atılacak adımlar arasındaydı.
Durma<br>noktasında!

Durma
noktasında!

Dünya ekonomisi için korkutan uyarı.
Köylere yayılması engellenemiyor

Köylere yayılması engellenemiyor

​2 köy ve 3 mezra daha korona karantinasına alındı.
Ödemeler<br>yarın başlıyor

Ödemeler
yarın başlıyor

​12 milyon emekliye bayram ikramiyesi.
Tüketim ve<br> satışı yasaklandı

Tüketim ve
satışı yasaklandı

​Koronavirüsün kaynağı olduğu ileri sürülmüştü.
Dünyayı şaşkına çeviren sonuç

Dünyayı şaşkına çeviren sonuç

​Kaplanın koronavirüs testi pozitif çıktı.
İstanbul'u fırtına vurdu

İstanbul'u fırtına vurdu

​Meteotoloji'den son dakika hava durumu tahmini.
Alkışlarla<br>taburcu edildi

Alkışlarla
taburcu edildi

​Koronavirüsü yenen hasta iyileşerek evine gitti.
Kavga edenlere sosyal mesafe cezası

Kavga edenlere sosyal mesafe cezası

13 kişiye toplamda 41 bin lira para ceza kesildi.
Avrupa <br>1945'e döndü

Avrupa
1945'e döndü

​Koronavirüs ekonomileri çökertti, yeni Marshall Planı istediler.
Gece yarısı<br> İstanbul toplantısı

Gece yarısı
İstanbul toplantısı

​​Bakan Koca, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve başhekimler ile görüştü.
Bir adımla<br>şehir değiştiriyorlar

Bir adımla
şehir değiştiriyorlar

​Yasak onlara işlemiyor, sadece 7 metrelik bir yolu geçiyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.