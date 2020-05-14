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Koronavirüs Erdoğanın talimatı ile ikinci tahliye operasyonu başladı Yolcular arasında Survivor ekibi de var
TÜRKİYE

Erdoğan'ın talimatı ile ikinci tahliye operasyonu başladı: Yolcular arasında Survivor ekibi de var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlatılan ikinci tahliye operasyonu sürüyor. Karayipler bölgesinde farklı ülkelerde bulunan vatandaşlar ve bazı komşu ülke vatandaşlarını taşıyan Türk Hava Yollarına ait tarifeli uçak İstanbul'a geldi. 236 yolcu arasında, "Survivor 2020" yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan ekibin bir kısmı da yer aldı.

Haber Merkezi AA
Türk vatandaşlarını farklı ülkelerden tahliye eden Türk Hava Yollarına ait tarifeli uçak İstanbul'a geldi.
Türk vatandaşlarını farklı ülkelerden tahliye eden Türk Hava Yollarına ait tarifeli uçak İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve ilgili bakanlıkların ortak çalışmasıyla vatandaşların ramazan ayı ve bayramını evlerinde geçirebilmesi için başlatılan ikinci tahliye operasyonu sürüyor.

236 YOLCU TÜRKİYE'DE

Bu kapsamda program çekimleri için Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı'nın ekibinin bir bölümü, bölgede ve yakın ülkelerde bulunan Türk vatandaşları ile bazı ülkelerden toplam 236 yolcuyu taşıyan THY uçağı saat 17.30'da İstanbul Havalimanı'na indi.

  • Türkiye'ye getirilen yolculardan bazıları, sağlık ekiplerinin yaptığı rutin kontrolün ardından otobüslere yönlendirildi.

SURVİVOR EKİBİ KARANTİNADA

"Survivor 2020" ekibinde yer alan 110 kişinin Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Maltepe Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'nda 14 gün gözlem altında tutulacağı, diğerlerinin Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir yurda götürüleceği öğrenildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tahliyeye ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada,

"Karayipler bölgesinde farklı ülkelerde bulunan vatandaşlarımızı ve dost, kardeş komşu ülke vatandaşlarını tahliye eden uçağımız Dominik Cumhuriyeti’nden havalandı #ÜlkemleGururDuyuyorum. Cayman Adaları ve Havana'da bulunan vatandaşlarımızı Dominik Cumhuriyeti'ne getirmek için kendi uçağını gönderen Acun Ilıcalı'ya çok teşekkür ediyoruz. Can Azerbaycan 1, Macaristan 42, Romanya 38, Tunus 1 vatandaşları ve Türkiye'den 154 vatandaşımızı getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Survivor ekibi karantinada!
FOTOĞRAF 9
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve ilgili bakanlıkların ortak çalışmasıyla vatandaşların ramazan ayı ve bayramını evlerinde geçirebilmesi için başlatılan ikinci tahliye operasyonu sürüyor.
Title
Bu kapsamda program çekimleri için Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı'nın ekibinin bir bölümü, bölgede ve yakın ülkelerde bulunan Türk vatandaşları ile bazı ülkelerden toplam 236 yolcuyu taşıyan THY uçağı saat 17.30'da İstanbul Havalimanı'na indi.
Title
Türkiye'ye getirilen yolculardan bazıları, sağlık ekiplerinin yaptığı rutin kontrolün ardından otobüslere yönlendirildi.
Title
Survivor 2020 ekibinde yer alan 110 kişinin Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Maltepe Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'nda 14 gün gözlem altında tutulacağı, diğerlerinin Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir yurda götürüleceği öğrenildi.
Title
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tahliyeye ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada,
Title
Karayipler bölgesinde farklı ülkelerde bulunan vatandaşlarımızı ve dost, kardeş komşu ülke vatandaşlarını tahliye eden uçağımız Dominik Cumhuriyeti’nden havalandı #ÜlkemleGururDuyuyorum. Cayman Adaları ve Havana'da bulunan vatandaşlarımızı Dominik Cumhuriyeti'ne getirmek için kendi uçağını gönderen Acun Ilıcalı'ya çok teşekkür ediyoruz. Can Azerbaycan 1, Macaristan 42, Romanya 38, Tunus 1 vatandaşları ve Türkiye'den 154 vatandaşımızı getiriyoruz. ifadelerini kullandı.
Title
Title
Title
Survivor ekibi karantinada!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlatılan ikinci tahliye operasyonu sürüyor. Karayipler bölgesinde farklı ülkelerde bulunan vatandaşlar ve bazı komşu ülke vatandaşlarını taşıyan Türk Hava Yollarına ait tarifeli uçak İstanbul'a geldi. 236 yolcu arasında, "Survivor 2020" yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan ekibin bir kısmı da yer aldı.

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