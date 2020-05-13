Erdoğan’ın telefonla görüştüğü Mukadder Öksüz: Bugün sabaha kadar uyuyamadım Erdoğan’ın telefonla görüştüğü Mukadder Öksüz: Bugün sabaha kadar uyuyamadım Milli Dayanışma Kampanyası’na destek olmak için mektup yazıp yüzüğünü gönderen Kahramanmaraşlı Mukadder Öksüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini telefonla aramasından dolayı hala heyecan içinde olduğunu belirterek, "Bugün sabaha kadar hiç uyumadım. İftar vaktine az bir vakit kalmıştı. Telefon çaldı, daha önce çalmış duymamışım. Çaldı, Cumhurbaşkanımız sizinle görüşmek istiyor dedi. Acaba birisi bir şaka mı yapıyor falan dedim" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 13 Mayıs 2020, 16:11 Son Güncelleme: 13 Mayıs 2020, 16:16 İHA