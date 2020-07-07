Esenyurt'ta koronavirüs denetimi: Kafeye 127 bin lira ceza kesildi

Son ceza ile birlikte işletmeye 2020 yılı içerisinde toplam 240 bin liralık ceza kesilmiş oldu.

Esenyurt Polis Merkezi'ne bağlı ekipler, geçen Pazar Cumhuriyet Mahallesi Nazim Hikmet Bulvarı'nda umuma açık mekânlarda denetim yaptı.

Denetimler kapsamında polis ekipleri yabancı uyruklu kişilerin vakit geçirdiği bir kafeyi de denetledi. Polis ekipleri kafeye girdiğinde, içeride yüksek sesle müzik dinlenildiği, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin gözardı edildiği, maske takılmadığı, işyerinde nargile içilmesi yasak olmasına rağmen nargile içildiği, kapalı mekânda sigara içildiği ve alkol ruhsatı olmamasına rağmen mekânda açık bir şekilde alkol alındığını tespit etti.

Son ceza ile birlikte işletmeye 2020 yılı içerisinde toplam 240 bin liralık ceza kesilmiş oldu.



Yapılan bu tespitler neticesinde bahsi konu işyerine toplam 127 bin lira para cezası kesildi. Ayrıca o sırada içeride bulunan 6 kişiye Hıfzıssıha Kanunu'na göre 900'er Türk Lirası, 2 kişiye ise 3150 Türk Lirası para cezası kesildi.

OYNAT 00:00 Esenyurt'ta 14 kişilik minibüsten 42 kişi çıktı Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında dikkat çekilen sosyal mesafe kurallarına uymayan toplu taşıma araçlarına yönelik Esenyurt'ta minibüslerden birisinde 14 yerine 42 yolcu çıktı. Sürücülere binlerce lira para cezası yazıldı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

BU YIL İÇERİSİNDE AYNI KAFEYE 240 BİN LİRA CEZA

Polis ekipleri tarafından denetlenen kafeye 2020 yılı içerisinde 4'üncü kez ceza kesildi. Daha önce 15 Bin, 31 Bin ve 53 bin olarak 3 ayrı cezası bulunan kafe, geçtiğimiz Pazar günü yapılan denetimler sonucunda 127 bin liralık bir ceza daha kesildi.

Yapılan bu tespitler neticesinde bahsi konu işyerine toplam 127 bin lira para cezası kesildi.

Son ceza ile birlikte işletmeye 2020 yılı içerisinde toplam 240 bin liralık ceza kesilmiş oldu. Ayrıca işletmenin ruhsatının iptal edildiği ve mühürlenme işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

GÜNDEM Esenyurt’ta şok geçirten görüntü: 14 kişilik bir minibüsten 42 kişi çıktı