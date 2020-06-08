Eskişehir'de test sonucunu beklemeyen anne doğum günü partisi düzenledi: 32 kişinin oturduğu sokak karantinada

Eskişehir’in 7 bin 800 nüfuslu Mahmudiye ilçesindeki akrabasının yanına İstanbul’dan geldiği belirtilen kadın B.Y.’ye, belirtiler görülmesi üzerine Kovid-19 testi yapıldı. Test sonucunu bekleyen B.Y., bu sırada çocuğuna evde doğum günü kutlaması yaptı.

Çevredeki yakınları ve tanıdıkları da kutlamaya katıldı. Kutlamanın ardından, B.Y.’ye yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Sağlık İl Müdürlüğü filyasyon ekibince yapılan çalışmayla, 4'ü kent merkezinde 32 kişinin B.Y. ile temaslı olduğu ve doğum gün kutlaması katıldığı tespit edildi. B.Y. ise Eskişehir’deki hastanede tedaviye alındı.

DHA B.Y.’nin test sonucu pozitif çıkınca, kutlamaya katılan ve temaslı olduğu belirlenen 32 kişinin oturduğu sokak, kurul kararıyla karantinaya alındı.

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Mahmudiye İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 32 kişinin 6 hanede yaşadığı Çal Mahallesi’ndeki Uğur Sokak’ta karantina uygulanmasına karar verdi. Sokak polis ekiplerince koronavirüs tedbirleri kapsamında şerit çekilerek, giriş-çıkışlara kapatıldı. Sokakta yaşayanların tüm ihtiyaçlarının Mahmudiye Kaymakamlığı koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacağı belirtildi.





DHA B.Y.’nin test sonucu pozitif çıkınca, kutlamaya katılan ve temaslı olduğu belirlenen 32 kişinin oturduğu sokak, kurul kararıyla karantinaya alındı.

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Kaymakamlık açıklama yaptı

Mahmudiye Kaymakamlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokak ve çevresinde tüm güvenlik önlemlerinin alındığını belirterek, "İlçemizde il dışından gelen bir vatandaşımızın Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanın ikamet ettiği adreste Mahmudiye Toplum Sağlığı Merkezi filyasyon ekibinin yerinde izleme ve temaslı araması sonucu, 32 kişi temaslı olarak tespit edilmiştir. Temaslıların çoğunun aynı sokakta olmaları ve izolasyonlarının sağlanamayacağı kanaatine varıldığından bazı sokak ve evlerin 14 gün boyunca karantinaya alınması uygun görülmüştür. Karantina bölgesinde bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçları kaymakamlığımızca karşılanacaktır. Lütfen maske ve sosyal mesafe kurallarına azami ölçüde uymaya devam edelim" denildi.

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FOTOĞRAF 9 Eskişehir'in 7 bin 800 nüfuslu Mahmudiye ilçesindeki akrabasının yanına İstanbul'dan geldiği belirtilen kadın B.Y.'ye, belirtiler görülmesi üzerine Kovid-19 testi yapıldı. Test sonucunu bekleyen B.Y., bu sırada çocuğuna evde doğum günü kutlaması yaptı. Çevredeki yakınları ve tanıdıkları da kutlamaya katıldı. Kutlamanın ardından, B.Y.'ye yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Sağlık İl Müdürlüğü filyasyon ekibince yapılan çalışmayla, 4'ü kent merkezinde 32 kişinin B.Y. ile temaslı olduğu ve doğum gün kutlaması katıldığı tespit edildi. B.Y. ise Eskişehir'deki hastanede tedaviye alındı. Mahmudiye İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 32 kişinin 6 hanede yaşadığı Çal Mahallesi'ndeki Uğur Sokak'ta karantina uygulanmasına karar verdi. Sokak polis ekiplerince koronavirüs tedbirleri kapsamında şerit çekilerek, giriş-çıkışlara kapatıldı. Sokakta yaşayanların tüm ihtiyaçlarının Mahmudiye Kaymakamlığı koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacağı belirtildi. Mahmudiye Kaymakamlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokak ve çevresinde tüm güvenlik önlemlerinin alındığını belirterek, şu ifadeler kullanıldı: ''İlçemizde il dışından gelen bir vatandaşımızın Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanın ikamet ettiği adreste Mahmudiye Toplum Sağlığı Merkezi filyasyon ekibinin yerinde izleme ve temaslı araması sonucu, 32 kişi temaslı olarak tespit edilmiştir. Temaslıların çoğunun aynı sokakta olmaları ve izolasyonlarının sağlanamayacağı kanaatine varıldığından bazı sokak ve evlerin 14 gün boyunca karantinaya alınması uygun görülmüştür. Karantina bölgesinde bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçları kaymakamlığımızca karşılanacaktır. Lütfen maske ve sosyal mesafe kurallarına azami ölçüde uymaya devam edelim. Test sonucunu beklemeden parti düzenledi, sokak karantinaya alındı Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde, B.Y. isimli kadın, yaptırdığı Covid-19 testi sonucunu beklemeden çocuğuna evde doğum günü kutlaması düzenledi. B.Y.'nin test sonucu pozitif çıkınca, kutlamaya katılan ve temaslı olduğu belirlenen 32 kişinin oturduğu sokak, kurul kararıyla karantinaya alındı.

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OYNAT 00:00 27 yaşında koronavirüse yenik düşen gencin son videosu yürek dağladı Bursa'da oturan Muhammet Taha Kaygusuz, koronavirüs nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Muhammet Taha Kaygusuz'un koronavirüs tedavi sürecinde, hasta yatağında çektiği video ortaya çıktı. Kaygusuz'un sözleri yürekler dağlarken, 'Bugün şimdiye kadar ki en güzel günümü geçiriyorum, çok rahatladım. Hepsi sizlerin duası sayesinde, hepsini hissediyorum. Allah hepinizden razı olsun, hep birlikte atlatacağız inşallah' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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