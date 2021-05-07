Eskişehir'de tam kapanmadan eser yok: Cadde ve sokaklar doldu taştı

Tam kapanma sürecinin başlamasının üzerinden 1 hafta geçti. Eskişehir’de ilk günlerde alanlar boş kalmış, kısıtlamanın etkileri net bir şekilde göze çarpmıştı.
Kısıtlamanın ilk gününün üzerinden henüz 7 gün geçmişken İki Eylül Caddesi’nde kalabalık insan grupları gözlendi.
KORONAVİRÜS
Twitter'da tam kapanma isteyen Portakal koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı doğum günü partisi yaptı
Sıcak havanın da etkisiyle yasak yokmuşçasına dışarı çıkıp yürüyüş yapan ve parklardaki banklarda oturan vatandaşların bazılarında ise maskenin dahi olmaması dikkat çekti.
KORONAVİRÜS
Üretim hariç tam kapanma: Hemen adım atılmazsa kontrolü kaybedebiliriz
Vaka sayılarındaki azalış dikkate alındığında kaydedilen görüntüler tedirgin ederken, gözlenen durum, "Bu insanların hepsi mi kısıtlamadan muaf’ sorusunu sorduruyor.
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İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni korona virüs tedbir kararıyla tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da da geçtiğiniz Perşembe saat 19.00’da başlayan 17 günlük tam kapanma süreci sürüyor.
. 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek olan tam kapanma uygulamasının 4’üncü gününde Van’daki yoğunluk şaşırttı. Özellikle kentin en işlek caddelerinden olan Cumhuriyet ve Maraş caddelerinde yoğunluk artarken, bazı vatandaşların ise maske ve mesafeye dikkat etmediği görüldü.
Kısıtlamadan muaf olan işçiler, vatandaşın kısıtlamalara uymadığını belirtti. İnsanların sanki hiç kısıtlama yokmuş gibi rahat bir şekilde dışarıda gezdiğini ifade eden işçiler, normalleşme zamanında olduğu gibi insanların yoğunluk oluşturduğunu kaydetti.
Tam kapanmanın dördüncü gününde Van sokaklarındaki kalabalık dikkat çekti
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tedbir kararları çerçevesinde tam kapanmanın uygulandığı 4'üncü günde Van'ın cadde ve sokaklarındaki insan yoğunluğu normalleşme günlerini andırdı.