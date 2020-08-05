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Koronavirüs Eskişehirli imamın korona testi pozitif çıktı cami iki gün kapatıldı 100 kişiye temas etmiş
TÜRKİYE

Eskişehirli imamın korona testi pozitif çıktı cami iki gün kapatıldı: 100 kişiye temas etmiş

Yetkililerin tüm uyarılarına ve koronavirüs salgınına rağmen vatandaşlar sosyal mesafenin hiçe sayıldığı düğün ve taziyelere katılmaya devam ediyor. Son vaka da Eskişehir'de yaşandı. Dekovil Camisi'nin imamı Ahmet Tıraşçı'ya katıldığı bir düğünde koronavirüs bulaştı. İmam Tıraşçı ile birlikte eşi ve çocuklarına yapılan testler de pozitif çıkarken, görev yaptığı cami iki gün kapalı tutulduktan sonra dezenfekte edilerek yeniden ibarete açıldı. Ailesiyle birlikte hastanede tedaviye alınan imam Tıraşçı'nın yaklaşık 100 kişiyle temaslı olduğu belirlendi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Tepebaşı ilçesine bağlı Merkez Yeni Mahallesi'ndeki Dekovil Camisi'nin imamı Ahmet Tıraşçı, Ankara'da katıldığı bir düğünün ardından belirtiler görülmesi üzerine eşi ve çocuklarıyla birlikte Covid-19 testi yapıldı. Test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine Tıraşçı ve ailesi Eskişehir'deki hastanede tedaviye alındı. Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibince yapılan incelemede Tıraşçı'nın yaklaşık 100 kişiyle temaslı olduğu belirlenerek, bu kişilere Covid-19 testleri yapılmaya başlandı.

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Cami kapatıldı, dezenfekte edildi

İmam Ahmet Tıraşçı'nın görev yaptığı cami Eskişehir Müftülüğü talimatıyla 2 günlüğüne ibadete kapatıldı. Caminin girişine de 'Camimizde (covid-19) koronavirüs çıkması nedeniyle müftülük emriyle ikinci bir emre kadar kapalıdır. Cami cemaatimiz kendilerini evlerinde izole etsinler' yazılı tabela asıldı. Tepebaşı Belediyesi ekiplerince bugün yapılan dezenfekte çalışmalarının ardından Dekovil Camisi yeniden ibarete açıldı. Ayrıca Eskişehir Müftülüğü camiye, imam Tıraşçı yerine başka bir imam görevlendirdi. Cami girişine de dezenfekte çalışması yapıldığı ve caminin yeniden ibadete açıldığını belirten yazının bulunduğu not yazıldı.

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Düğünde kapmış olabilir

Dekovil Camisi Onarma ve Yaşatma Derneği Başkanı Celal Eruysal, camide tüm tedbirlerin alındığını ifade ederek, "Cami imamızda koronavirüs olduğu tespit edildi. Camimiz 2 gün kapalı olarak kaldı. Bugün yapılan dezenfekte çalışmasının ardından yeniden ibadete açıldı. İmam virüsü katıldığı bir düğünde kapmış, cami cemaatimiz için bir risk söz konusu değil. Ankara'da bir düğüne katılmış oradan kapmış olabilir. Bayramın ikinci gününde belirlendi ve test yapıldı. Şu anda hastanede tedavi altında. İmamımız dışında eşi ve çocuklarının da koronavirüs olduğunu belirlendi. Onlarda tedavi altında hastanedeler" dedi.

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