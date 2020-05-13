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Koronavirüs Evde kal çağrılarına uyuldu, İstanbullu rahat bir nefes aldı Hava kirliliği yüzde 28 azaldı
TÜRKİYE

'Evde kal' çağrılarına uyuldu, İstanbullu rahat bir nefes aldı: Hava kirliliği yüzde 28 azaldı

Koronavirüs nedeniyle alınan önlemler sayesinde İstanbul'da hava kirliliği 2018 ve 2019 yılı nisan ayıyla kıyaslandığında yüzde 28 gerilerken, en temiz ilçeler Başakşehir ve Esenyurt oldu. Kirlilik Başakşehir'de yüzde 45, Esenyurt'ta yüzde 44, Bağcılar'da ve Fatih'te yüzde 43, Sarıyer'de yüzde 41 geriledi. Uzmanlar, vatandaşların 'evde kal' çağrılarına uymasının kirliliği azalttığını söyledi.

Haber Merkezi AA
İstanbul'da hava kirliliği geçtiğimiz 2 yılın nisan ayına göre yüzde 28 azaldı.
İstanbul'da hava kirliliği geçtiğimiz 2 yılın nisan ayına göre yüzde 28 azaldı.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında vatandaşların evlerinden çıkmaması havanın kalitesinin yükselmesini ve kirliliğin azalmasını sağladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hava kalitesi ölçüm istasyonları verilerine göre, İstanbul'un ilçelerindeki partikül madde (PM10) nisan ayı hava kirliliği oranı, 2018 ve 2019 yılı nisan ayıyla kıyaslandığında yüzde 28 geriledi.

  • İlçelerde en fazla hava kirliliği azalması Başakşehir'de yaşandı. Başakşehir'i sırasıyla Esenyurt, Bağcılar, Fatih ve Sarıyer Takip etti. Nisan ayında hava kirliliği Başakşehir'de yüzde 45, Esenyurt'ta 44, Bağcılar'da 43, Fatih'te 43 ve Sarıyer'de yüzde 41 düştü.

Koronavirüs sonrası İstanbul'da hava kirliliği yüzde 30 azaldı: Havası kirli ve temiz olan ilçeler belli oldu
GÜNDEM
Koronavirüs sonrası İstanbul'da hava kirliliği yüzde 30 azaldı: Havası kirli ve temiz olan ilçeler belli oldu

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra İstanbul'da havanın kalitesinin arttığını söyledi. Salgınla mücadelenin hava kirliliğin azalttığını belirten Toros, şöyle devam etti:

İstanbul'daki hava kirliliği alarm seviyesinde
GÜNDEM
İstanbul'daki hava kirliliği alarm seviyesinde

"İnsanlar nisan ayında genelde evden çıkmadı. Zaten alınan önlemler kapsamında nisan ayında birçok gün sokağa çıkma yasağı vardı. İnsanların evde kalması İstanbul'da hava kirliliğini azalttı. İnsan faaliyetlerinin azalması kirletici emisyonlarının azalmasına katkı sağlıyor. Bundan dolayı hem ülkemizde hem de İstanbul'da hava kirliliği oranı geçmiş yıllardaki aynı dönemin verilerine göre düştü."

İstanbul ve Ankara'da hava kirliliği oranı yüzde 41 azaldı
GÜNDEM
İstanbul ve Ankara'da hava kirliliği oranı yüzde 41 azaldı
  • Toros, havanın temiz olmasının insanların solunum sistemlerinin daha iyi çalışmasına ve bağışıklı sisteminin de güçlenmesine katkı sağladığını sözleri ekledi.
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