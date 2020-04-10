Koronavirüs Yaşlı kadının belediyeden şaşırtan isteği Canım sıkılıyor bana muhabbet kuşu getirin
TÜRKİYE

Evde kalan yaşlı kadın isteği ile belediye ekiplerini şaşırttı

Yaşlı kadının belediyeden şaşırtan isteği: Canım sıkılıyor bana muhabbet kuşu getirin

Bursa’da evde kalan 65 yaş üstü kadının isteği belediye ekiplerini şaşkına çevirdi. Yalnız yaşadığını ve canının çok sıkıldığını belirten yaşlı kadın, can sıkıntısını gidebilmek için muhabbet kuşu istedi. Önce şaşıran belediye ekipleri sonra temin ettikleri muhabbet kuşunu kafesiyle birlikte kadının evine kadar götürüp teslim etti.

Haber Merkezi İHA
Ekipler yaşlı kadının isteğini yerine getirdi.
Ekipler yaşlı kadının isteğini yerine getirdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasını kısıtlayan genelgenin yayınlanmasının ardından evde tek başına kalan 75 yaşındaki Gülsüm Kartal, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 153 yardım hattını arayarak, şu şekilde istekte bulundu: "Alışverişe gidemiyorum. Evde de tek başıma canım sıkılıyor. Muhabbet kuşu istesem getirebilir misiniz."

İstek karşısında önce şaşıran ekipler daha sonra kafesiyle birlikte temin ettikleri muhabbet kuşunu erzak kolisi ile Kartal’ın evine götürüp teslim etti.

Gülsüm Kartal

'Gelen giden yok artık onunla konuşurum'

Muhabbet kuşuyla birlikte kapıya gelen yardım ekiplerini karşısında gören yaşlı kadın sevincini gizleyemezken, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Çok sıkıldım, çok bunaldım. Başkanımızdan Allah razı olsun. Sağolsun isteğimi kırmadı. Allah bin kere razı olsun. Kuşum geldi ve ona kızımın adını koyacağım. Çok teşekkür ediyorum. Gelen giden yok çocuklarım da rahatsız ben de artık iyice bunaldım. Bir kuşum olsun istedim. Artık onunla konuşurum."

Zabıta ekipleri erzak paketini de bırakarak evden ayrıldı.

Evde kalan yaşlı kadın isteği ile belediye ekiplerini şaşırttı
FOTOĞRAF 5
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasını kısıtlayan genelgenin yayınlanmasının ardından evde tek başına kalan 75 yaşındaki Gülsüm Kartal, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 153 yardım hattını arayarak, şu şekilde istekte bulundu:
Title
Alışverişe gidemiyorum. Evde de tek başıma canım sıkılıyor. Muhabbet kuşu istesem getirebilir misiniz.
Title
İstek karşısında önce şaşıran ekipler daha sonra kafesiyle birlikte temin ettikleri muhabbet kuşunu erzak kolisi ile Kartal’ın evine götürüp teslim etti.
Title
Muhabbet kuşuyla birlikte kapıya gelen yardım ekiplerini karşısında gören yaşlı kadın sevincini gizleyemezken, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
Çok sıkıldım, çok bunaldım. Başkanımızdan Allah razı olsun. Sağolsun isteğimi kırmadı. Allah bin kere razı olsun. Kuşum geldi ve ona kızımın adını koyacağım. Çok teşekkür ediyorum. Gelen giden yok çocuklarım da rahatsız ben de artık iyice bunaldım. Bir kuşum olsun istedim. Artık onunla konuşurum.
Evde kalan yaşlı kadın isteği ile belediye ekiplerini şaşırttı
Bursa'da evde kalan 65 yaş üstü kadının isteği belediye ekiplerini şaşkına çevirdi. Yalnız yaşadığını ve canının çok sıkıldığını belirten yaşlı kadın, can sıkıntısını gidebilmek için muhabbet kuşu istedi. Önce şaşıran belediye ekipleri sonra temin ettikleri muhabbet kuşunu kafesiyle birlikte kadının evine kadar götürüp teslim etti.
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