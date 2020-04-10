Yaşlı kadının belediyeden şaşırtan isteği: Canım sıkılıyor bana muhabbet kuşu getirin

Çok sıkıldım, çok bunaldım. Başkanımızdan Allah razı olsun. Sağolsun isteğimi kırmadı. Allah bin kere razı olsun. Kuşum geldi ve ona kızımın adını koyacağım. Çok teşekkür ediyorum. Gelen giden yok çocuklarım da rahatsız ben de artık iyice bunaldım. Bir kuşum olsun istedim. Artık onunla konuşurum.