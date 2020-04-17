Koronavirüs Evde maraton koştu 42 kilometreyi 2 bin 100 tur atarak tamamladı
TÜRKİYE

Evde maraton koştu: 42 kilometreyi 2 bin 100 tur atarak tamamladı

Çin’de başlayan koronavirüs nedeniyle insanlar evlerinden çıkmayarak sosyal mesafelerini korumaya çalışıyor. Sinoplu öğretmen Hasan Kabal da spora gönül verenlerden. Evinin koridorunda maraton koşan Kabal, 42 kilometreyi 2 bin 100 tur atarak tamamlayarak sporseverliğini gösterdi.

Haber Merkezi İHA
Hasan Kabal, vatandaşlara 'evde spor yapmayı ihmal etmeyin' çağrısı yaptı.
Hasan Kabal, vatandaşlara 'evde spor yapmayı ihmal etmeyin' çağrısı yaptı.

Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalanlar spordan uzaklaşmamak için değişik çözümler üretiyor. Bunlara son örnek Sinoplu öğretmen Hasan Kabal’dan geldi. Bilecik’in Söğüt ilçesinde öğretmenlik yapan Kabal, evinde maraton koştu. 42 kilometreyi tamamlamak için evinin koridorunda 4 saat 32 dakika koştu.

Evde kalanlara online spor hizmeti
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Evde kalanlara online spor hizmeti

Evde egzersiz yaparken dikkat etmeniz gerekenler
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Evde egzersiz yaparken dikkat etmeniz gerekenler

Evde kalıp binada spor yaptılar
OYNAT 00:00
Evde kalıp binada spor yaptılar
Ankara'da 'Evde Kal' çağrısına uyan 4 komşu da, binalarının dışına çıkmadan sosyal mesafe kuralına dikkat ederek, horon tepti ve spor yaptı. Görüntülerde, komşu oldukları öğrenilen 4 kişinin horon müziği eşliğinde kol, bacak hareketleri yapması ve bu durumu eğlenceli hale getirmeleri yüzleri gülümsetti.


Gidiş-dönüş 20 metre

Kabal, “Evin koridoru ve salonunu içine alan yerde bir ölçüm yaptım. Gidiş ve dönüş 20 metre olarak hesapladım. 42 kilometreyi 2 bin 100 tur atarak tamamladım. Bunu da kayıt altına aldım. İznik ultra organizasyonunun ’b planı’ şeklinde düzenlediği #evdekoş #evdepedalla etkinliğiydi. Farklı bir etkinlik oldu. Her zaman dağda, şehirlerde, doğada koşardık. Bu çok farklı oldu” dedi.

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