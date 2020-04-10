Evde sıkılan çocuklara telefonda masal anlatıyorlar

İçişleri Bakanlığının genelgesi sonrasında evlerinden çıkmaması istenen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlar, evlerindeki ihtiyaçları için Korkuteli Belediyesi Cumhureli Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istiyor. Merkezdeki görevliler, vatandaşların taleplerine yanıt veriyor.

Bunun yanı sıra geçici olarak sokağa çıkması yasaklanan çocuklara da merkezdeki görevlilerce hizmet veriliyor. Gelen talep doğrultusunda telefonda masal okunarak çocukların eğlenceli vakit geçirmesi sağlanıyor.

Ebeveynlerden talep geldi

Korkuteli Belediyesi Cumhureli Hizmet Birimi Koordinatörü Hicran Çakır, aldıkları tüm çağrılara yetişmeye çalıştıklarını, evde çocukları sıkılan ebeveynlerden yoğun talep geldiğini dile getirdi.

Çakır, uygulamaya geçirilen masal hizmetinin sadece çocukları değil, aileleri de çok memnun ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Aileler ilk olarak çocukları için masal taleplerinin olduğunu merkezimize iletiyor. Ardından ilgili arkadaşımız, masal incelemesini yapıp telefondaki çocuğumuza en az 15 dakika boyunca istediği masalı okuyor. Çocuğun hangi tarz masallara ilgisi olduğunu ailelerden öğrenip, uygun zaman belirliyoruz. Onların istediği saat ve masalın içeriği çok önemli. Burada önemli olan çocuğun mutluluğu. Bazen çocuklarla muhabbet ediliyor. Sıkılan çocuklarımızın sevinçlerine ortak olurken, ailelerin de bir nebze yükünü hafifletiyoruz."