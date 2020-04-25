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Koronavirüs Evde yapılacak maskeler için en etkili kumaşlar Pamuk, ipek ve şifon
DÜNYA

Evde yapılacak maskeler için en etkili kumaşlar: Pamuk, ipek ve şifon

Koronavirüs salgınına karşı evde yapılan maskelerde en etkili kumaşların pamuk, ipek ve şifon olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmada sentetik ipek ve satenin çok fazla koruma sağlamadığı, sık dokunmuş pamuğun ipek, şifon ya da pazenle kombine edilmesinin ise çok daha iyi bir filtreleme imkanı sağladığı görüldü.

Haber Merkezi Diğer
İpek, şifon ve pamuğun etkili koruma sağlayabileceği söyleniyor.
İpek, şifon ve pamuğun etkili koruma sağlayabileceği söyleniyor.

ABD'de yürütülen bir araştırma, evde maske yapılması durumunda koronavirüs salgınına karşı en etkili koruma sağlayan kumaşların pamuk, ipek ve şifon olduğunu gösterdi.

Chicago Tribune'ın haberine göre, Chicago Üniversitesi'nden Profesör Supratik Guha ve Argonne Ulusal Laboratuvarı'nda görevli meslektaşları, salgına karşı en iyi korumayı sağlayan kumaşları tespit etmek amacıyla evlerde kullanılan 15'den fazla türü inceledi.

Guha ve ekibi çalışmada kumaş türlerinin, koronavirüs ve diğer solunum yolu rahatsızlıklarına yol açan çok küçük damlacıklara karşı filtreleme özelliklerini tespit etmeye odaklandı.

Araştırmada pamuk, ipek ve şifonun koronavirüse karşı evde maske yapımında kullanılabilecek en etkili kumaşlar olduğu, sentetik ipek ve satenin çok fazla koruma sağlamadığı, sık dokunmuş pamuğun ipek, şifon ya da pazenle kombine edilmesinin ise çok daha iyi bir filtreleme imkanı sağladığı görüldü.

Ekibin çalışma sırasında N-95 ve cerrahi maskeleri de kıyaslama yapmak için testten geçirdiği belirtildi.

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