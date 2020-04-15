Koronavirüs Evden çıkamayınca şehit oğlunun mezarını görüntülü ziyaret etti
TÜRKİYE

Evden çıkamayınca şehit oğlunun mezarını 'görüntülü' ziyaret etti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde koronavirüs tedbirleri nedeniyle evden çıkamayan 69 yaşındaki Meliha Akcan, daha önce sürekli gittiği şehit polis memuru oğlunun mezarını, görüntülü aramayla ziyaret ederek dua okudu. İsmet Akcan, annesinin mezara gelemediği için çok üzüldüğünü belirterek, "Canı sıkılıyor, ağlıyordu. Annem 10 Nisan Polis Haftası'nda da şehitliğe gelemedi. Bu hafta 14-20 Nisan Şehitler Haftası, yine gelemedi. Böyle bir yöntem düşündük. Bu sayede annemin içi de rahatladı. Allah devletimizden razı olsun" dedi.

Haber Merkezi AA
İsmet Akcan
İsmet Akcan

Anne Akcan, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2010 yılında teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan oğlu Ömer Akcan'ın düzenli olarak ziyaret ettiği İslahiye Şehitliği'ndeki mezarına gidemeyince, diğer oğlu İsmet Akcan'dan yardım istedi.

Mezarlıkta olanları annesine izletti

Bunun üzerine İsmet Akcan kardeşinin kabrinin başına giderek annesini görüntülü aradı. Oğlunun mezarını bu sayede yine görme şansı bulan anne Meliha Akcan, dua etti. İsmet Akcan da kardeşinin mezarını suladı, dua okudu ve o anları da annesine izletti.

Evden çıkamayınca şehit oğlunun mezarını
FOTOĞRAF 8
Title
Anne Akcan, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2010 yılında teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan oğlu Ömer Akcan'ın düzenli olarak ziyaret ettiği İslahiye Şehitliği'ndeki mezarına gidemeyince, diğer oğlu İsmet Akcan'dan yardım istedi.
Title
Bunun üzerine İsmet Akcan kardeşinin kabrinin başına giderek annesini görüntülü aradı. Oğlunun mezarını bu sayede yine görme şansı bulan anne Meliha Akcan, dua etti. İsmet Akcan da kardeşinin mezarını suladı, dua okudu ve o anları da annesine izletti.
Title
İsmet Akcan annesini, Salgın bittikten sonra tekrar seninle ziyarete geleceğiz anne. diyerek teskin etmeye de çalıştı.
Title
Anne Akcan ise oğluna, Ben istiyorum ki her gün mezarına geleyim ama gelemiyorum. Sen oğluma söyle, ben gelemezsem sıkıntıya düşüyorum ama ne yapayım. dedi.
Title
İsmet Akcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, annesinin mezara gelemediği için çok üzüldüğünü belirterek şunları söyledi:
Title
Canı sıkılıyor, ağlıyordu. Annem 10 Nisan Polis Haftası'nda da şehitliğe gelemedi. Bu hafta 14-20 Nisan Şehitler Haftası, yine gelemedi. Böyle bir yöntem düşündük. Bu sayede annemin içi de rahatladı. Allah devletimizden razı olsun. İnşallah bu koronavirüs belasından da el birliğiyle kurtuluruz.
Title
Title
Evden çıkamayınca şehit oğlunun mezarını "görüntülü" ziyaret etti
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde koronavirüs tedbirleri nedeniyle evden çıkamayan 69 yaşındaki Meliha Akcan, daha önce sürekli gittiği şehit polis memuru oğlunun mezarını, görüntülü aramayla ziyaret ederek dua okudu. İsmet Akcan, annesinin mezara gelemediği için çok üzüldüğünü belirterek, "Canı sıkılıyor, ağlıyordu. Annem 10 Nisan Polis Haftası'nda da şehitliğe gelemedi. Bu hafta 14-20 Nisan Şehitler Haftası, yine gelemedi. Böyle bir yöntem düşündük. Bu sayede annemin içi de rahatladı. Allah devletimizden razı olsun" dedi.

'Salgın bittikten sonra seninle geleceğiz' diyerek telkin etti

İsmet Akcan annesini, "Salgın bittikten sonra tekrar seninle ziyarete geleceğiz anne." diyerek teskin etmeye de çalıştı.

Anne Akcan ise oğluna, "Ben istiyorum ki her gün mezarına geleyim ama gelemiyorum. Sen oğluma söyle, ben gelemezsem sıkıntıya düşüyorum ama ne yapayım." dedi.

İsmet Akcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, annesinin mezara gelemediği için çok üzüldüğünü belirterek şunları söyledi:

"Canı sıkılıyor, ağlıyordu. Annem 10 Nisan Polis Haftası'nda da şehitliğe gelemedi. Bu hafta 14-20 Nisan Şehitler Haftası, yine gelemedi. Böyle bir yöntem düşündük. Bu sayede annemin içi de rahatladı. Allah devletimizden razı olsun. İnşallah bu koronavirüs belasından da el birliğiyle kurtuluruz."

Abone Ol Google News
14 ilde kaldırıldı

14 ilde kaldırıldı

​İçişleri Bakanlığı kaç ilde karantina uygulandığını açıkladı.
Cumaya bırakmayın

Cumaya bırakmayın

​Sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş uyarısı.
Tanesini 18 bindolardan satacaklardı

Tanesini 18 bin
dolardan satacaklardı

​Hızlı tanı kitlerini sakladıkları depoya polis baskın yaptı.
Türkiye'ye kefensiz gönderiliyor

Türkiye'ye kefensiz gönderiliyor

​Türk gurbetçiler 'Alman usulü' cenaze definine isyan etti.
Bir savaştan daha kurtuldu

Bir savaştan daha kurtuldu

​2. Dünya Savaşı gazisi koronavirüsü yendi.
Seri üretim başladı

Seri üretim başladı

​5 bin adetlik ilk teslimat mayıs ayında yapılacak.
'İntikam alışverişi'

'İntikam alışverişi'

Çin'de üç ay sonra açılan lüks mağazalarda rekor ciro.
Rekora koşuyor

Rekora koşuyor

​Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı, Yeni Şafak yayınında anlattı.
Kızılaydan yurt dışı<br>çalışmalara ara

Kızılaydan yurt dışı
çalışmalara ara

​Bu ramazan operasyonumuzun büyük kısmını yurt içine ayırdık.
İkinci şans sevinci

İkinci şans sevinci

​Tahliye edilen hükümlüler: 'Hala inanamıyoruz.'
Özel<br>bankaları uyardı

Özel
bankaları uyardı

​'​Kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyet çıkaranların...'
3 bin 700 kişi<br> evinde ölmüş

3 bin 700 kişi
evinde ölmüş

​New York'ta korkunç koronavirüs gelişmesi.
Adana'da 3 lira<br>İstanbul'da 20 lira!

Adana'da 3 lira
İstanbul'da 20 lira!

​İki il arasında şaşırtan fiyat farkı ortaya çıktı.
ABD'li heyet Vuhan'a 2018'de gitmiş

ABD'li heyet Vuhan'a 2018'de gitmiş

​Koronavirüs salgınında dünyayı sarsan çarpıcı iddia.
Sabırla bekleyin!

Sabırla bekleyin!

​Rekor artış sonrası altın alacaklara kritik uyarı.
Bir günde<br>50 milyon maske

Bir günde
50 milyon maske

​İhtiyaç halinde üretebileceklerini açıkladılar.
20 kat daha büyük

20 kat daha büyük

​BM'den çekirge uyarısı: 1 milyon insan açlıkla karşı karşıya.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.