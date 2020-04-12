Koronavirüs Eve kapananlar pencere ve balkondan sohbet etti
TÜRKİYE

Eve kapananlar pencere ve balkondan sohbet etti

İki günlük sokağa çıkma yasağı büyük şehirler sessizliğe gömüldü. Yasağa uyan vatandaşlar balkon ve pencerelerden birbirleriyle sohbet etti. Evlerinden çıkmayan apartman sakinleri pencere ve balkonlardan oyun oynadı.

Haber Merkezi İHA
Eve kapananlar balkonlardan sohbet etti.
Eve kapananlar balkonlardan sohbet etti.

Konya’da, iki günlük sokağa çıkma yasağına uyanlar pencere ve balkonlardan komşuları ile sohbet etti.
İçişleri Bakanlığının 30 büyük şehir ve Zonguldak’ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı kararı sonrası kent meydanları, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Evlerinden çıkamayanlar hafta sonu sohbetini pencere ve balkonlardan yaptı.

Yasaklarla birlikte daha uzun süre evde vakit geçiren aileler komşularıyla balkon sohbetleriyle haberleşti. Havanın sıcak olmasını fırsat bilen çocuklar balkonlardan birbirlerine bağırarak ’isim şehir’ gibi oyunlar oynadı. İhtiyacı olanlar ise kapılarına kadar getirilen ekmekten alma fırsatı buldu.

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