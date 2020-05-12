Fahrettin Altun'dan Peskov'a geçmiş olsun mesajı



İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesini Rusça anlatan bir video yayınladı. Sağlık alt yapımızı koronavirüsle mücadele için seferber edildiğini belirten Altun şu ifadeleri kulandı:

KORONAVİRÜS Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un koronavirüs testi pozitif çıktı



"Ülkemizde yaşayan Ruslar ve ülkemizi ziyaret edecek Rus turistler için sağlık alt yapımızı seferber ediyoruz. Türkiye'de Kovid-19 ile en üst düzeyde mücadele ediyoruz. Çalışmalarımızı covid19turkey.com sitesinden takip edebilirsiniz."

KORONAVİRÜS Salgının en çok yayıldığı ikinci ülke Rusya'da tespit edilen vaka sayısı 232 bini aştı

"Dost Rusya ile Kovid-19 salgınına karşı mücadelede koordinasyon ve iş birliğine büyük önem veriyoruz. Bu vesile ile Kremlin Sözcüsü dostum Dmitry Peskov'a da geçmiş olsun dileklerimi sunar, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ederim. Birlikte başaracağız."

Мы придаем большое значение координации и сотрудничеству в борьбе с эпидемией COVID-19 с дружественной Россией.



Желаю моему другу пресс-секретарю Кремля Пескову скорейшего выздоровления. Мы добьёмся успеха вместе! pic.twitter.com/drvvxl8DGi — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 12, 2020