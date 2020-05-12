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Koronavirüs Fahrettin Altundan Peskova geçmiş olsun mesajı
DÜNYA

Fahrettin Altun'dan Peskov'a geçmiş olsun mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüs testi pozitif çıkan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Sosyal medya hesabından bir de video paylaşan Altun, "En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ederim. Birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
​İletişim Başkanı Fahrettin Altun
​İletişim Başkanı Fahrettin Altun


İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesini Rusça anlatan bir video yayınladı. Sağlık alt yapımızı koronavirüsle mücadele için seferber edildiğini belirten Altun şu ifadeleri kulandı:

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un koronavirüs testi pozitif çıktı
KORONAVİRÜS
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un koronavirüs testi pozitif çıktı


"Ülkemizde yaşayan Ruslar ve ülkemizi ziyaret edecek Rus turistler için sağlık alt yapımızı seferber ediyoruz. Türkiye'de Kovid-19 ile en üst düzeyde mücadele ediyoruz. Çalışmalarımızı covid19turkey.com sitesinden takip edebilirsiniz."

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  • "Dost Rusya ile Kovid-19 salgınına karşı mücadelede koordinasyon ve iş birliğine büyük önem veriyoruz. Bu vesile ile Kremlin Sözcüsü dostum Dmitry Peskov'a da geçmiş olsun dileklerimi sunar, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ederim. Birlikte başaracağız."

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