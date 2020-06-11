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Koronavirüs Fildişi Sahilinde koronavirüs vaka sayısı 4 bini geçti
DÜNYA

Fildişi Sahili'nde koronavirüs vaka sayısı 4 bini geçti

Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 bin 181’e yükseldi. Kamu Hijyeni ve Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 612 testten 186'sının pozitif çıktığı duyuruldu.

Haber Merkezi AA
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  • Ülkede ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan bu yana 4 bin 181 Kovid-19 vakası tespit edildiği, bunlardan 2 bin 174’ünün iyileştiği, 41'inin yaşamını yitirdiği ifade edilerek, virüs bulaşan 1966 kişinin ise tedavisine devam edildiği belirtildi.

Ayrıca halktan hijyen kurallarına uymaları, özellikle halka açık alanlarda sosyal mesafe, maske takma ve elleri dezenfekte etme kurallarına azami ölçüde dikkat etmeleri tavsiyesinde bulunuldu.

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En büyük kentte karantina devam ediyor

Koronavirüs önlemlerinin bazılarının mayıstan itibaren hafifletilmesiyle haziranda okulların eğitime başladığı ülkede, en büyük kent Abidjan'da karantina uygulaması sürüyor.

Diğer yandan uluslararası uçak seferlerinin ne zaman başlayacağı ve kara ile deniz sınırlarının ne zaman açılacağı ise bilinmiyor.

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