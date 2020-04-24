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Koronavirüs Filipinler Devlet Başkanı Duterte sıkıyönetim ilan edebilir Herkesi uyarıyorum
DÜNYA

Filipinler Devlet Başkanı Duterte 'sıkıyönetim' ilan edebilir: Herkesi uyarıyorum

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle karantina altında olan bölgede gıda ve para dağıtımına refakat eden iki askerin, komünist isyancılar tarafından öldürülmesi üzerine ülkede sıkıyönetim ilan edebileceği uyarısında bulundu.

Haber Merkezi AA
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte.
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte.

Aurora bölgesinde iki askerin, Filipinler Komünist Partisinin (CCP) silahlı kanadı Yeni Halk Ordusu (NPA) üyesi gerillalar tarafından öldürüldüğü haberleri üzerine Rodrigo Duterte, televizyondan yayımlanan açıklamasında, asker ve polise sıkıyönetim ilan edebileceği konusunda bilgi verdiğini belirterek, "Herkesi uyarıyorum" dedi.

  • Görev süresinin dolmasına iki yıl daha olduğunu hatırlatan Duterte, tüm komünist isyancıları "bitirmeye çalışacağını" söyledi.

CNN Philippines'in haberine göre, NPA'nın "kanun tanımazlığının" devam etmesi halinde Filipinler'i askeri yönetim altına alma yoluna gideceğini belirten Duterte, konuya ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Duterte, komünist isyancıları, yıllardır öldürülen askerlerin silahlarını çalma ve büyük şirketlerden para sızdırmanın yanı sıra şimdi de halka ait yardımları almakla suçladı.

Filipinler ordusundan önceki gün yapılan açıklamada, Aurora bölgesinde silahlı komünist isyancılar tarafından düzenlenen saldırıda 2 askerin öldüğü, 3 askerin yaralandığı belirtilmişti.

NPA üyesi komünist isyancılar, 1969'dan bu yana hükümete karşı silahlı eylemler düzenliyor.

Ülkede, Rodrigo Duterte'nin 2016'da devlet başkanlığına seçilmesiyle taraflar, barış için müzakere masasına oturmuştu. Kasım 2017'de yapılan görüşmeler, NPA'nın şiddet olaylarını tetiklemesi sebep gösterilerek durdurulmuştu.

Ülkenin birçok yerinde "yaygın karantina" uygulaması 15 Mayıs'a kadar uzatıldı

Devlet Başkanlığı sözcüsü Harry Roque, Duterte'nin kabine toplantısında başkent Manila ve çevresi ile birçok bölge ve şehirde, Kovid-19 nedeniyle 30 Nisan'a kadar geçerli olacak "yaygın karantina" uygulamasını 15 Mayıs'a kadar uzattığını belirtti.

Filipinler'de bugüne kadar 7 bin 192 kişide yeni tip koronavirüse rastlandı, 477 kişi hayatını kaybetti.

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