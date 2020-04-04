Koronavirüs Filipinlerde maske takmayan ve polise bıçakla saldıran kişi vurularak öldürüldü
DÜNYA

Filipinler'de maske takmayan ve polise bıçakla saldıran kişi vurularak öldürüldü

Filipinler'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde kurulan kontrol noktasında maske takmayı reddeden ve polise bıçak çeken bir kişi vurularak öldürüldü.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Filipinler basınında yer alan habere göre, ülkenin güneyinde Agusan del Norte şehrinde yer alan Nasipit kasabasında 63 yaşındaki bir kişi, koronavirüs kontrol noktasında sağlık görevlileri ve polis tarafından maske takması gerektiği konusunda uyarıldı.

Yetkililer, maske takmayı reddeden kişinin kontrol noktasındakilere bıçakla saldırması üzerine polis tarafından vurularak öldürüldüğünü kaydetti.

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Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, hükümetin koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yaptığı kısıtlamalara karşı gelinmesi halinde emniyet güçlerine sorun çıkaranları vurmaları ve gıda ile nakit yardımlarını durdurma emrini vereceğini açıklamıştı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 3 bini geçmiş, 144 kişi hayatını kaybetmişti.

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