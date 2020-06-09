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Koronavirüs Firari koronayı doktor enseledi Test yapılacağını duyunca hastaneden kaçtı
TÜRKİYE

Firari koronayı doktor enseledi: Test yapılacağını duyunca hastaneden kaçtı

Denizli’de koronavirüs belirtileri gösteren bir kişi, gittiği hastanede test yapılacağını duyunca arbede çıkararak görevlileri atlatıp kaçtı. Hastanın kaçtığını gören sağlık çalışanları şahsı yakalamak için peşine düşerken, hastanede görevli bir doktor hastayı bina dışında yakalamayı başardı. Şahıs ardından polis nezaretinde hastaneye getirilerek karantinaya alındı.

Haber Merkezi İHA
Firar eden hasta, yakalanarak karantinaya alındı.
Firar eden hasta, yakalanarak karantinaya alındı.

Denizli Devlet HastanesindeS.B. (47) isimli şahıs yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile hastane acil servisine başvurdu. Ardından görevli personel korona virüsten şüphelenerek test yapmak istedi.

Denizli'de koronavirüs tespit edilen kişi hastanenin 2. katından çarşafları bağlayarak kaçtı
KORONAVİRÜS
Denizli'de koronavirüs tespit edilen kişi hastanenin 2. katından çarşafları bağlayarak kaçtı
  • Şahıstan örnek alındığı esnada şüpheli bir anda arbede çıkararak giriş katından kaçtı. Bu gören sağlık ve güvenlik görevlileri şahsın peşinden çıkarak kovalamaya başladı.

Iğdır’da korona şüphelisi adam hastaneden kaçtı
KORONAVİRÜS
Iğdır’da korona şüphelisi adam hastaneden kaçtı

150 metre kaçabildi

Bu sırada şahsı takip eden bir doktor ise hastayı bina dışında yaklaşık 150 metre ileride yolda yakalamayı başardı. Şahıs ardından polis ekipleri nezaretinde tekrardan hastaneye getirilerek karantina altına alındı.

Hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi kenti ayağa kaldırdı
FOTOĞRAF 22
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Denizli'de hastaneden kaçtığı ileri sürülen kişi polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi.
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Alınan bilgiye göre, öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle başvurduğu Denizli Devlet Hastanesinde test sonucunu bekleyen Murat E'nin kaçtığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
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Ekipler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi nedeniyle özel kıyafetler giyerek arama çalışması yaptığı sırada Murat E'yi Sırakapılar Mahallesi Örnek Caddesi'nde yürürken buldu.
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Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, söz konusu kişiyi ambulansa alarak hastaneye götürdü.
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Murat E. kendisini görüntülemeye çalışan gazetecilere Ben terörist değilim, Ankara bebesiyim. Sıkıntı yok kardeşim. şeklinde cevap verdi.
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Hastaneden kaçtığı ileri sürülen kişi, polisi alarma geçirdi
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Hastaneden kaçtığı ileri sürülen kişi, polisi alarma geçirdi
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Hastaneden kaçtığı ileri sürülen kişi, polisi alarma geçirdi
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Hastaneden kaçtığı ileri sürülen kişi, polisi alarma geçirdi
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Hastaneden kaçtığı ileri sürülen kişi, polisi alarma geçirdi
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Hastaneden kaçtığı ileri sürülen kişi, polisi alarma geçirdi
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Hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi kenti ayağa kaldırdı
Denizli'de, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındığı hastaneden kaçtığı öne sürülen Murat E., polisi alarma geçirdi. Hastane yakınlarında polis ekipleri tarafından durdurulan, etrafı güvenlik şeridiyle çevrilen kişi, özel kıyafetli sağlık ekiplerince ambulansla tekrar hastaneye götürüldü.


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