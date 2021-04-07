Koronavirüs AstraZeneca aşısı olduktan sonra ölen Crochetin ailesi suç duyurusunda bulundu
DÜNYA

Fransa'da AstraZeneca aşısı olduktan sonra ölen Crochet'in ailesi suç duyurusunda bulundu

AstraZeneca aşısı olduktan sonra ölen Crochet'in ailesi suç duyurusunda bulundu

Fransa'nın Annecy kentinde AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını olduktan 11 gün sonra hayatını kaybeden 63 yaşındaki Joal Crochet'in ailesi suç duyurusunda bulundu.

Haber Merkezi AA
Fransada AstraZeneca aşısı olduktan sonra ölen Crochetin ailesi suç duyurusunda bulundu
Arşiv

AstraZeneca'nın geliştirdiği koronavirüs aşısını olduktan 11 gün sonra hayatını kaybeden 63 yaşındaki Joal Crochet'in kardeşi Jean-Luc Crochet, France Bleu radyosuna yaptığı açıklamada, kardeşinin 7 Mart'ta AstraZeneca aşısının ilk dozunu olduktan yarım saat sonra şiddetli eklem ağrısı hissettiğini, ardından solunum sorunu ortaya çıktığını kaydetti.

Jean-Luc Crochet, kardeşinin sağlık durumunun daha sonra ağırlaştığını, 17 Mart'ta hastaneye kaldırıldığını ve 18 Mart'ta yaşamını yitirdiğini söyledi.

  • Doktorların karaciğerde, böbreklerde ve beyinde kanda pıhtılaşma tespit ettiğini aktaran Jean-Luc Crochet, kardeşinin neden öldüğünün tespit edilebilmesi için suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Crochet, kanda pıhtılaşma ortaya çıkmasının aşıdan kaynaklanabileceğini savundu. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) yetkilisi Marco Cavaleri, AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısı ile bu aşı yapıldıktan sonra ortaya çıkan kanda pıhtılaşma vakaları arasında bir bağ olduğunu belirtmişti.

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