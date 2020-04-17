Koronavirüs Fransada Danıştay belediye başkanlarının yetkilerini sınırlandırdı
DÜNYA

Fransa'da Danıştay belediye başkanlarının yetkilerini sınırlandırdı

Fransa'da Danıştay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında belediye başkanlarının yetkilerini sınırlandıran karar aldı. Belediye başkanlarının salgınla mücadele kapsamında ancak zorunlu hallerde ve hükümetin tedbirlerine aykırı olmayacak şekilde yeni kararlar alabileceği ifade edildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Fransız basınındaki haberlerde, Danıştayın belediye başkanlarının kendi inisiyatifiyle hükümetin Kovid-19 tedbirlerine ilave önlemler alamayacağına karar verdiği belirtildi.

Belediye başkanlarının salgınla mücadele kapsamında ancak zorunlu hallerde ve hükümetin tedbirlerine aykırı olmayacak şekilde yeni kararlar alabileceği ifade edildi.

Danıştay'ın başkent Paris'in banliyölerinden Sceaux'da Belediye Başkanı Philippe Laurent'ın maske takma zorunluluğuna yönelik kararı, hükümetin aldığı önlemlerle tutarlı olmadığı gerekçesiyle iptal ettiği bildirildi.

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10 yaşından büyüklere maske takma zorunluluğu

Sceaux Belediye Başkanı Laurent, 6 Nisan'da 10 yaşından büyüklere maske takma zorunluluğu getiren karar almıştı.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, belediye başkanlarının kent sakinlerine maske takma mecburiyeti getirmelerine karşı olduğunu belirtmişti.

Fransa'da salgının başından bu yana maske konusunda kriz yaşanıyor.

Hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde görev yapan sağlık çalışanları, sık sık maske yetersizliği hususunda şikayetlerini dile getiriyor.

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FOTOĞRAF 20
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Koronavirüs salgınının en etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.
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Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 30 bin 48 artarak 639 bin 733'e, can kaybı 4 bin 931 artarak 30 bin 990'a ulaştı.
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Vaka ve ölü sayısındaki bu ani artışın ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) artık muhtemel koronavirüs vaka ve ölümlerini de rakamlara dahil etmeye başlamasından kaynaklandığı belirtiliyor.
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CDC daha önce sadece kendi laboratuvarlarında ve özel ya da eyalet laboratuvarlarında yapılan test sonucu pozitif çıkan kişileri sayıya dahil ederken, klinik bulguları koronavirüse işaret eden kişileri istatistiklerin dışında tutuyordu.
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ABD'deki vaka sayısının, sıralamada kendisinden sonra gelen ilk üç ülke olan İspanya, İtalya ve Almanya'nın toplamından fazla olması dikkati çekiyor.
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Eyaletlere bakıldığında, salgın etkisini en çok New York'ta hissettirmeye devam ediyor. Eyalette 203 bin 337 olan vaka sayısı son 24 saatte 11 bin 495 artışla 214 bin 832'ye çıktı.
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ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 bini geçti
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ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 bini geçti
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ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 bini geçti
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ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 bini geçti
Title
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 bini geçti
Title
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 bini geçti
Title
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 bini geçti
Title
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 bini geçti
Title
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 bini geçti
Title
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 bini geçti
Title
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 bini geçti
Title
Title
Koronavirüs ABD'yi yıktı: Sahipsiz cenazeler adaya feribotla taşınıyor
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 931 artarak 30 bin 990'a çıktı. New York kentinde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sahipsiz cenazeleri, uzun yıllardır kimsesizler mezarlığı olarak kullanılan Hart Adası'na gömülüyor. Adaya feribotla soğuk hava tertibatlı kamyonlar taşındı.


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