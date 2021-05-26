Koronavirüs Fransada koronavirüs bilançosu Son 24 saatte 12 bin 646 vaka görüldü
DÜNYA

Fransa'da koronavirüs bilançosu: Son 24 saatte 12 bin 646 vaka görüldü

Fransa'da koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 12 bin 646 vaka tespit edildi. Hastanelerde 3 bin 330'u yoğun bakımda olmak üzere 18 bin 593 kişinin tedavisi devam ediyor.

Haber Merkezi AA
Fransada koronavirüs bilançosu: Son 24 saatte 12 bin 646 vaka görüldü
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Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelerde 144 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19 salgınında can kaybı 109 bin 52'ye çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 12 bin 646 artışla 5 milyon 621 bin 696'ya yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 330'u yoğun bakımda olmak üzere 18 bin 593 kişinin tedavisi devam ediyor.

24 milyon kişi aşılandı

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 24 milyon 98 bin 326'ya çıktı, bunlardan 10 milyon 102 bin 350'sine ikinci doz uygulandı.

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