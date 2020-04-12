Fransa'da koronavirüs nedeniyle 561 kişi hayatını kaybetti Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1613 artışla 95 bin 403 oldu, bakımevlerinde enfekte kişi sayısının 37 bin 188'e yükselmesiyle toplam vaka sayısı da 132 bin 591'e ulaştı.

Haber Merkezi 12 Nisan 2020, 20:17 Son Güncelleme: 12 Nisan 2020, 20:47 AA