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Koronavirüs Fransada koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 22 bin 856ya yükseldi
DÜNYA

Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 22 bin 856'ya yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 856'ya yükseldi. Ayrıca aile hekimleri sendikası MG Fransa Başkanı Jacques Battistoni, kamu yayıncısı France Info'ya yaptığı açıklamada, Kovid-19'dan evinde yaşamını yitirenlerin toplam ölü sayısına dahil edilmediğini belirterek, aile hekimleri ile yaptığı çalışma neticesinde ülke genelinde 9 bin kişinin evlerinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 5 bin 385 artışla 191 bin 358'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 4 bin 682'si yoğun bakımda olmak üzere 28 bin 217 kişi hastanelerde tedavi görüyor. İyileşen kişi sayısı da son 24 saatte 318 artarak 44 bin 903'e çıktı.

Ölü sayısında son 5 haftaya göre düşüş yaşandı

Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde ve bakım evlerinde 242 kişi yaşamını yitirdi, ölü sayısı hastanelerde 14 bin 202'ye ve yaşlı bakım evlerinde 8 bin 654'e yükseldi. Böylece toplam can kaybı 22 bin 856 oldu.

Paris'te sağlık çalışanlarına koruyucu ekipman olarak çöp poşeti dağıtıldı
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Paris'te sağlık çalışanlarına koruyucu ekipman olarak çöp poşeti dağıtıldı
Fransa'nın başkenti Paris'te Pitié-Salpêtrière Hastanesi'nde doktor ve sağlık personellerine koruyucu kıyafet olarak çöp torbası dağıtıldı. Bir sağlık çalışanının, çöp torbasının nasıl giyileceğini anlattığı video sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Video üzerinden hükümete tepki yağdı.


Yoğun bakımda bulunanların sayısı da 18 gündür düşmeye devam ediyor. Son 24 saatteki verilere göre, Fransa'da ölü sayısında 5 haftaya göre düşüş yaşandı. Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

9 bin kişi evinde Kovid-19 nedeniyle öldü iddiası

Aile hekimleri sendikası MG Fransa Başkanı Jacques Battistoni, kamu yayıncısı France Info'ya yaptığı açıklamada, Kovid-19'dan evinde yaşamını yitirenlerin toplam ölü sayısına dahil edilmediğini belirterek, aile hekimleri ile yaptığı çalışma neticesinde ülke genelinde 9 bin kişinin evlerinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürdü.

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