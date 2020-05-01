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Koronavirüs Fransada koronavirüs nedeniyle 218 kişi daha hayatını kaybetti
DÜNYA

Fransa'da koronavirüste son durum: 218 kişi daha hayatını kaybetti

Fransa'da koronavirüs nedeniyle 218 kişi daha hayatını kaybetti

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 594'e çıktı. Son 24 saatteki verilere göre, Fransa'da ölü sayısında 24 Mart'tan bu yana günlük artış en düşük seviyede oldu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 883 artışla 200 bin 137'ye ulaştığını söyledi.

Kovid-19 nedeniyle 3 bin 878'i yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 887 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü ifade eden Salomon, yoğun bakımda bulunanların sayısının 23 gündür düşmeye devam ettiğini vurguladı.

Salomon, iyileşen kişi sayısının da son 24 saatte 862 artarak 50 bin 212'ye çıktığını dile getirdi.

Salgın nedeniyle son 24 saatte hastane ve yaşlı bakımevlerinde 218 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Salomon, ölü sayısının hastanelerde 15 bin 369'a, bakımevlerinde ise 9 bin 225'e yükseldiğini, böylece toplam can kaybının 24 bin 594 olduğunu kaydetti.

Son 24 saatteki verilere göre, Fransa'da ölü sayısında 24 Mart'tan bu yana günlük artış en düşük seviyede oldu.

Fransa, Kovid-19 tedbirlerinin 11 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak kaldırılmasına karar vermişti.

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