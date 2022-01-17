Koronavirüs Fransada meclis aşı kartıyla ilgili yasayı kabul etti 5 yıl hapis cezası
DÜNYA

Fransa'da meclis aşı kartıyla ilgili yasayı kabul etti: 5 yıl hapis cezası

Fransa'da tartışmalara neden olan korona aşı kartına ilişkin yasa tasarısı onaylandı. Yasaya göre korona sağlık kartı aşı kartına dönüştürülürken sahte kart yapımına hapis cezası 5 yıla çıkartıldı.

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Haber Merkezi Diğer
Fransada meclis aşı kartıyla ilgili yasayı kabul etti: 5 yıl hapis cezası
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Dünya genelinde koronavirüs salgınında etkili olan Omicron varyantı ile vaka sayıları artışa geçti. Bu artışlara rağmen aşı karşıtları da aşı kampanyalarına karşı direnmeye devam ediyor. Bu kapsamda ülke yönetimleri uygulamalarla aşı olmayanları sosyal hayattan izole edecek adımlar atıyor.

AŞI KARTI TASARISI KABUL EDİLDİ

Fransa da bu ülkelerden biri. Ülkede tartışmalara neden olan koronavirüs aşı kartına ilişkin yasa tasarısı onaylandı. Ulusal Mecliste yapılan oylamada tasarı 58'e karşı 150 "evet" oyuyla kabul edildi. 7 milletvekili ise çekimser kaldı.

Düzenlemenin gelecek günlerde yürürlüğe girmesi beklenirken, muhalefet partilerinden 60 milletvekili, tasarıya karşı Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak.

KORONA SAĞLIK KARTI AŞI KARTI OLDU

Korona sağlık kartını aşı kartına dönüştüren yeni düzenlemeye göre kafe, restoran, müze, tiyatro ve sinema salonları gibi belli mekanlara girişlerde ve tren ile yapılan yolculuklarda sadece aşıların tamamlandığını gösteren belge istenecek ve test artık geçerli olmayacak. Aşı kartının geçerli olabilmesi için hatırlatma dozu olarak adlandırılan üçüncü dozun yaptırılması gerekecek. Aşı kartı 16 yaş ve üzerindeki kişiler için uygulanacak.

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SAHTE KARTIN CEZASI ARTIRILDI

Tasarıya göre sahte aşı kartı yapanlara karşı verilen hapis cezası 5 yıla ve para cezası 75 bin avroya yükseltildi.

Tasarı, 6 Ocak'ta Meclis'te yapılan ilk oylamada ve 14 Ocak gecesi Senato'da onaylanmıştı.

Bu tasarıya ilişkin görüşmeler iki kez durdurulmuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Kovid-19 aşısını yaptırmayanlara ilişkin açıklaması, Meclis'te tartışmalara neden olmuştu.

Macron, "Koronavirüs aşısını yaptırmayanların canını çok sıkmak istiyorum. Bunu sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullanmıştı.
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