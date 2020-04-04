DÜNYA

Fransa'da ölü sayısı 7 bin 560'a yükseldi: En fazla can kaybının yaşandığı 4'üncü ülke oldu

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi. Fransa, dünya genelinde salgın nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı 4'üncü ülke konumunda.

Haber Merkezi AA
Arşiv

Arşiv

Fotoğraf: ERIC GAILLARD

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri paylaştı.

Virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 4 bin 267 artışla 68 bin 605'e ulaştığını açıklayan Salomon, Kovid-19 taşıyanlar arasında yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının 176 artışla 6 bin 838'e ve iyileşen kişi sayısının 15 bin 438'e çıktığını aktardı.

Salomon, salgın nedeniyle hastanelerde hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 441 artarak 5 bin 532'ye, 1 Mart'tan bu yana ülke genelindeki yaşlı bakımevlerinde yaşamını yitirenlerin sayısının ise 2 bin 28'e yükseldiğini, böylece toplam ölü sayısının 7 bin 560'a ulaştığını belirtti.

Can kayıplarının 13'ünün Fransa'nın deniz aşırı topraklarında olduğunu ifade eden Salomon, maske kullanımı konusunda halka değil sağlık çalışanlarına ve riskli gruplarda bulunanlara öncelik verdiklerini söyledi.

Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı 4'üncü ülke konumunda.

İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 15 bini geçti
İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 15 bini geçti

Çin’de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü nedeniyle Avrupa’da bilanço ağırlaşıyor. Avrupa ülkelerinde virüsün en çok etkilediği İtalya’da virüs nedeniyle 681 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 15 bin 362’ye yükseldiği açıklandı. Toplam vaka 124 bin 632’ye yükseldiSalgının ilk olarak 21 Şubat’ta ortaya çıktığı ülkede 4 bin 805 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 124 bin 632’ye yükseldiği bildirildi.Öte yandan korona virüse bağlı ölümlerin en fazla olduğu ülke İtalya’da Başbakan Giuseppe Conte, 10 Mart’ta ilan edilen karantinanın 13 Nisan’a kadar uzatıldığını duyurmuştu.Rize'ye giriş yolu haritası ele geçirildi: WhatsApp grubu kurmuşlar

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