Fransa’da son 24 saatte 4 bin 982 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Fransa’da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 4 bin 987 kişide daha koronavirüs tespit edildiği, 26 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Toplam vaka sayısı 286 bin 7’ye, toplam can kaybı ise 30 bin 661’e ulaştı. Ülke genelinde
koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 86 bin 712 olduğu bildirildi.
KORONAVİRÜS
Dünyada koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 18 milyonu aştı
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Kozan’da yalnız yaşayan Ebubekir Tatar, dün evinde ölü bulundu. Durumundan şüphelenen yetkililer koronavirüs tedbiri kapsamında Tatar’ı evinden vinçle çıkararak mezarlığa defnedilmesini sağladı.
Üç gün önce öldüğü anlaşılan Tatar’ın ardından mahalle sakinlerini korona virüs paniği sardı. Mahallenin yetkililer tarafından dezenfekte edilmesine rağmen vatandaşların içi rahat etmedi.
Mahalleli ölen şahsın korona virüs şüphesi taşıması ve çevrede oluşan dayanılmaz kokudan şikayetçi olunca, esnaf ve çevredeki ev sakinleri tarafından Arslanpaşa Mahallesi Muhtarı Aydın Çalışkan öncülüğünde toplanıp çamaşır suyu ve temizlik ürünleri alarak mahallelinin ve ASKİ ekiplerinin yardımı ile kaldırımları ve yolları temizledi.
Ebubekir Tartar’ı çok sevdiklerini ve vefatına üzüldüklerini kaydeden mahalle sakinleri cenazenin 3 gün evde kalması ile mahallede dayanılmaz bir koku olduğunu ifade ederek dün gelen ekiplerin korona virüs şüphesi olması üzerine cenazenin tedbirler kapsamında vinçle evden çıkarılarak defnedilmesinin mahallede büyük bir korku oluşturduğunu kaydetti.
Evde ölü bulunan şahıs sökülen pencereden vinçle çıkarılmıştı.
Evde ölü bulunan şahıs sökülen pencereden vinçle çıkarılmıştı.
Evde ölü bulunan şahıs sökülen pencereden vinçle çıkarılmıştı.
Evde ölü bulunan şahıs sökülen pencereden vinçle çıkarılmıştı.
Mahalleyi korkutan cenaze: Kaldırımları çamaşır sularıyla yıkadılar
Adana'nın Kozan ilçesinde yalnız yaşayan Ebubekir Tatar'ın evinde ölü bulunduktan sonra koronavirüs şüphesi nedeniyle vinçle çıkarılarak mezarlığa defnedilmesinin ardından mahalle sakinleri Covid-19 paniği yaşadı. Koronavirüs korkusu yaşayan vatandaşlar mahalleyi çamaşır sularıyla yıkadı.