Koronavirüs Fransada zorunlu aşıya ilk adım Tartışmalı yasa tasarısı kabul edildi
DÜNYA

Fransa’da zorunlu aşıya ilk adım: Tartışmalı yasa tasarısı kabul edildi

Fransa’da parlamentonun Ulusal Meclis kanadı, hastane ve bakımevi çalışanlarına koronavirüs aşısı zorunluluğu getiren tartışmalı Covid-19 ile mücadele yasa tasarısını ilk okumada kabul etti.

Haber Merkezi AA
Fransa’da zorunlu aşıya ilk adım: Tartışmalı yasa tasarısı kabul edildi
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Ulusal Meclis’te 2 gün ve gecedir tartışılan yasa tasarısı, 86’ya karşı 117 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Tasarı bugün Senato tarafından hızlandırılmış prosedürle ele alınacak. Hükümet, tasarının bu hafta sonunda yasalaşmasını istiyor. Milletvekilleri arasında ciddi tartışmalara neden olan yasa tasarısı, hastane ve bakım evi çalışanlarına Kovid-19 aşısını zorunlu hale getiriyor, Kovid-19 sağlık kartı uygulamasının alanını genişletiyor.

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  • Uygulama, belli etkinlik ve mekanlara girişte Kovid-19 aşısı olduğunu belgelemeyi veya son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiriyor.

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Para ve hapis cezasını da kapsıyor

Tasarı ayrıca, şu ana kadar konser gibi geniş katılımlı etkinliklerde uygulanan Kovid-19 sağlık kartı uygulamasını kafeler, restoranlar, toplu taşıma, 50 kişiden fazla kişinin bulunduğu tüm kapalı mekanlar ile eğlence parklarına zorunlu kılıyor. Bu işletmelerinin işverenlerine, uygulamaya uymayan çalışanlarına 2 ay süreyle maaş vermeme, uymamakta ısrar ederse 2 sonunda işten çıkarma imkanı veren yasa tasarısı, 30 gün içerisinde 3 defa Kovid-19 sağlık kartı kontrolü yapmadığı belirlenen işletme sahiplerine 1 yıla kadar hapis ve 9 bin avro para cezası getiriyor.

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Yasa tasarısı, virüse yakalanan kişilerin zorunlu izolasyonunu da öngörüyor.
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