Koronavirüs Fransadan getirilip, Kırıkkalede karantinaya alınan TIR şoförü Ülkemiz cennet
TÜRKİYE

Fransa'dan getirilip, Kırıkkale'de karantinaya alınan TIR şoförü: Ülkemiz cennet

Fransa'dan getirilip, Kırıkkale'de karantinaya alınan TIR şoförü: Ülkemiz cennet

Fransa'dan Kırıkkale'ye getirilen 144 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantinada kalmaya devam ediyor. Yurt misafirlerinden TIR şoförü Taner Öztan, "Fransa'da gerçekten çok zor günler geçirdik. Ekmek, su, market, her şey sorundu. Ülkemiz cennet" dedi.

Haber Merkezi DHA
TIR şoförü Taner Öztan
TIR şoförü Taner Öztan

Fransa'da bulunan 144 Türk vatandaşını taşıyan uçak, 3 gün önce Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Kafile, buradaki sağlık kontrollerinin ardından 7 otobüsle polis eşliğinde Kırıkkale'ye geldi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Hatice Hanım KYK Kız Öğrenci Yurdu'na getirilenler, burada da ateş ölçümleri yapıldıktan sonra yurtta tek kişilik olarak hazırlanan odalara yerleştirildi. Fransa'da çalışan TIR şoförü Taner Öztan, yaşadıklarını çektiği video ile sosyal medya hesabından anlattı.

Taner Öztan, yaşadıklarını çektiği video ile sosyal medya hesabından anlattı.

'Başkonsolosumuz yanımıza kadar geldi'

Taner Öztan, Fransa'da mahsur kalan Türk şoförlerden birinin kendisi olduğunu söyleyerek, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Fransa'da 1-2 hafta beklemek zorunda kaldık. Gerçekten çok zor günler geçirdik. Ekmek, su, tuvalet, market, her şey sorundu. Devletimizden yardım istedik; CİMER'e, Başkonsolosluğumuza yazdık. Başkonsolosumuz, yanımıza kadar geldi, sıkıntılarımızı yerinde dinledi. Sonrasında birkaç gün içinde uçak ayarlandı, bizlere haber verildi. İki otobüsle Marsilya'daki havalimanına geldik. Havalimanında kimse yoktu. Fransız vatandaşları dahi yoktu. Marsilya'da kapalı bir alanda yaklaşık 140 kişi bekledik. Marsilya'dan Esenboğa Havalimanı'na gelene kadar aradaki farkı o zaman anlayabildik. Uçaktan daha inmeden Türkiye'nin sağlık personeli, uçaktaki yolculara geldi. Tek tek ateş ölçümü yaptı, termal kameralarla bakıldı, sonrasında maske dağıtıldı. 7 otobüsle Kırıkkale'deki bu yurda geldik."

Karantina sürecini atlattıkları oda.

'Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz'

Yurttaki odaların önceden hazırlandığını, her şeyin eksiksiz olduğunu belirten Öztan, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Odalar tertemiz. Günde 3 öğün yemeğimiz kapıya kadar geliyor. Ülkemiz cennet. Cumhurbaşkanı'mız başta olmak üzere bakanlarımıza, Fransa'daki Başkonsolosluğumuza, buraya geldiğimiz günden itibaren bizimle ilgilenen sağlık personeline, emniyet personeline, yurt çalışanlarına gerçekten teşekkür ederiz."

Karantina sürecini atlattıkları oda.
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