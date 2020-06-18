Gana'da koronavirüs vaka sayısı 13 bine yaklaştı

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Karaman'da 'korna çaldı' diye 7 kişinin pala, bıçak, demir ve sopalı saldırısına uğradı

Karaman'da 25 yaşındaki kamyonet sürücüsü Caner D., adliye önündeki kavşakta, yeşil ışık yanınca hareket etmesi için korna çaldığı otomobildeki 7 kişinin pala, bıçak, demir ve tahta sopalı saldırısına uğradı. Adliyede görevli polis ekiplerinin müdahale edip, gözaltına aldığı şüphelilere maske takmadıkları ve sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.