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DÜNYA

Gana'da koronavirüs vaka sayısı 13 bine yaklaştı

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 13 bine yaklaştı.

  • Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şimdiye kadar 261 bin 319 Kovid-19 testinin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 339 artarak 12 bin 929'a yükseldiği bildirildi.

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Son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm olmadı

  • Ülkede Kovid-19 nedeniyle 66 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının 4 bin 468'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm olmadığı vurgulandı.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 270 bini aşarken, 7 bin 249 kişi hayatını kaybetti.

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