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Koronavirüs Ganada koronavirüs vaka sayısı 15 bini aştı
DÜNYA

Gana'da koronavirüs vaka sayısı 15 bini aştı

Batı Afrika ülkesi Gana'da, koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 15 binin üzerine çıktı. Açıklamada, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm olmadığı aktarıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şimdiye kadar 280 bin 116 koronavirüs testi uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 460 artarak 15 bin 473'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle toplam 95 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, 11 bin 431 kişinin iyileştiği ifade edildi.

Açıklamada, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm olmadığı aktarıldı.

Gana'da başkent Akra 8 bin 984, Ashanti 2 bin 957, Western 1257 ve Central 798 kişiyle vaka sayısının en fazla görüldüğü bölgeler oldu.

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