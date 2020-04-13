Koronavirüs Gaziantepte 2 koronavirüs hastası alkışlarla taburcu oldu
TÜRKİYE

Gaziantep'te koronavirüs: 2 koronavirüs hastası alkışlarla taburcu oldu

Gaziantep'te 2 koronavirüs hastası alkışlarla taburcu oldu

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve koronavirüs tedavisi sonrası iyileşen 2 kişi, hastaneden sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

Haber Merkezi DHA
Koronavirüsü yenen hastalar alkışlarla taburcu edildi.
Koronavirüsü yenen hastalar alkışlarla taburcu edildi.

Gaziantep'te rahatsızlanarak, hastaneye kaldırılan Mustafa B. ile ismi açıklanmayan kadının yapılan 'Covid-19' testleri pozitif çıktı.

Bunun üzerine Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören 2 hasta, iyileşerek, 14 günlük karantina süresinin sona ermesiyle taburcu edildi. Hastanedeki işlemlerinin ardından 2 kişi, odalarından çıktıktan sonra koridordaki sağlık çalışanları tarafından alkışlandı.

Sağlık personeline teşekkür eden 2 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle de kendi evlerinde karantinada kalacaklarını belirtti.

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SON DURUM: Türkiye ve dünyada koronavirüs test sayısı, vaka sayısı ve ölü sayıları
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SON DURUM: Türkiye ve dünyada koronavirüs test sayısı, vaka sayısı ve ölü sayıları

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki hastanenin zemin betonu dökülmeye başlandı
FOTOĞRAF 15
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında Atatürk Havalimanı'nda geçtiğimiz hafta içi başlatılan bin yataklı hastane için inşa çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.
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45 günde bitirilmesi planlanan proje kapsamında apron alanında beton zemin için hafriyat taşıma işleminin büyük ölçüde tamamlanmasının iş makineleriyle çevre düzenlemesi yapılıyor.
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Bunun yanı sıra iş makineleriyle yapılan çalışmalarla zemininin uygun hale getirilmesiyle birlikte hastane zemininin betonu da dökülmeye başlandı.
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Beton zeminin bir kısmında dökme işlemi tamamlanırken, çok sayıda mikserinin de yoğun bir şekilde kalan yerlerin tamamlanması için çalıştığı görüldü.
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Zemin betonunun dökme işleminin bitirilmesinin ardında ise hizmet verecek hastane binasının yapımına başlanacak.
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45 günlük çalışmanın ardından hizmet vermeye hazır hale getirilmesi planlanan hastanedeki çalışma drone ile görüntülendi.
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İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki hastanenin zemin betonu dökülmeye başlandı
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda inşasına başlanan bin yataklı hastanenin zemin betonu dökülmeye başlandı. Aralıksız şekilde süren hummalı çalışma havadan görüntülendi.
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