Gaziantep'te yeni koronavirüs tedbirleri: 15 yaş ve altındakilerin pazara gitmesi artık yasak

Gaziantep İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Davut Gül başkanlığında toplanarak koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik yeni kararlar aldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kurul kararı doğrultusunda, Gaziantep'te üretimi yapılan tüm cerrahi maskeler için TSE belgesi alma zorunluluğu getirildi.

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Yoğunluğun önüne geçilecek

Kurul ayrıca havaalanında bekleme alanlarındaki yoğunluğun önüne geçilebilmesi için CIP uygulamasının kaldırıldığı ve CIP salonunun vatandaşların kullandığı ortak alanlara entegre edilmesine karar verdi. Teknik servislerin evlere hizmete giderken hanedeki kişilerin HES kodunu sorgulamaları ve aynı şekilde teknik servis hizmeti alan ailelerin de HES kodu sorgulaması yaparak teknik servis işlemlerini yaptırması zorunluluğunu getiren İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 15 yaş ve altı çocukların semt pazarlarına gitmelerinin anne ve babaları yanında olsa dahi yasaklandığını duyurdu.

OYNAT 02:07 Sosyal mesafe ve maske uyarı drone'ları Gaziantep sokaklarında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı en büyük önlemler arasında görülen maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralı ile ilgili yenilikçi bir çalışmaya imza attı. Büyükşehir ekipleri, dronelu hoparlörlerle kalabalıkları maske takmaları konusunda uyarıyor. BiP'te paylaş

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Kurallara uymayanlara ceza

Valilikten yapılan açıklamada koronavirüs tedbirleri ve alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağı da vurgulandı