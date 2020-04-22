Koronavirüs Gazinantepli hayırseverden örnek davranış Eşinden kalan 2 milyon 250 bin liralık mirası bağışladı
TÜRKİYE

Gazinantepli hayırseverden örnek davranış: Eşinden kalan 2 milyon 250 bin liralık mirası bağışladı

Gaziantep'te hayırsever Yüksel Keser, vefat eden eşinden miras kalan arsanın satışından elde ettiği 2 milyon 250 bin lirayı Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde yapımı tamamlanan çocuk hastanesinin yoğun bakım ünitesine bağışladı. Örnek bağışın ardından üniversite yönetimi, hastanenin yoğun bakım ünitesine hayırsever Keser ile vefat eden eşinin isminin verilmesini kararlaştırdı.

Haber Merkezi DHA
Hayırseverin ismi hastanenin yoğun bakım ünitesine verildi.
Hayırseverin ismi hastanenin yoğun bakım ünitesine verildi.

Gaziantep'te yaşayan Yüksel Keser, eşi Ömer Keser'in vefatının ardından geride bıraktığı mirasından düşen 2 arsadan birisini satışa çıkardı. Keser, kent merkezindeki arsasını 2 milyon 250 bin liraya sattı. Parayı bağışlamak isteyen Yüksel Keser, çocuklarının da onayını alarak koronavirüs salgını nedeniyle sağlık alanına destek olmaya karar verdi. Keser daha sonra parayı düzenlenen protokol ile Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde yapımı tamamlanan Çocuk Hastanesi’nin Yoğun Bakım Ünitesi'ne bağışladı.

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Bağışlarla ismini yaşatacak

Gaziantep Üniversitesi'nde düzenlenen törende Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ve Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Suat Zengin ile birlikte protokole imza atan Yüksel Keser, "Eşim fedakarlık yaptı ve bana iki arsa bıraktı. Ben de bu arsalardan birisini hayır için bağışlama kararı verdim. Nereye bağış yapacağımı düşünürken, koronavirüs hastalığının tedavisinde yoğun bakım ünitelerinin ne derece önemli olduğuna tanık oldum. O yüzden de bağışımı, Milli Dayanışma Kampanyası’nın sağlık ayağı kapsamında yapma kararı alarak, Gaziantep Üniversitesi’nin tamamlanan Çocuk Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde kullanılmak üzere bağışladım" dedi.

  • Keser, miras kalan ikinci arsayı da sattıktan sonra hayır işine bağışlayacağını, eşi Ömer Keser'in kendisine yaptığı fedakarlığa bağışlarla ismini yaşatarak karşılık vereceğini söyledi.


"İnşallah diğer hayırseverlerimize bir örnek olur"

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ise koronavirüs salgınının ardından hastanelere, yoğun bakımlara ve sağlık sektörüne yapılacak yatırımlara ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekerek, "Hayırseverimize 2 milyon 250 bin TL’lik bağışlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda biz de kadirşinaslık göstererek yapılacak yoğun bakım ünitemizin isminin Yüksel-Ömer Keser Yoğun Bakım Ünitesi olması yolunda protokol imzaladık. Bu, umarım Gaziantepli diğer hayırseverlerimize bir örnek olur" diye konuştu.

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