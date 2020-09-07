Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Gazze Şeridinde koronavirüs vakasının önüne geçilemiyor
DÜNYA

Gazze Şeridi'nde koronavirüs vakasının önüne geçilemiyor

İşgalci İsrail'in ablukası altında olan Gazze Şeridi'nde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Koronavirüsten dolayı yapılan yasağa rağmen toplam vaka sayısı bini geçti.

Haber Merkezi AA
Gazze Şeridi'nde koroanvirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.
Gazze Şeridi'nde koroanvirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 hastası 1 kişinin daha hayatını kaybettiği, 182 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

  • Bölgede, toplam can kaybının 8'e, vaka sayısının ise 1151'e yükseldiği belirtilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 89 olduğu hatırlatıldı.

Mısır, Filistinlilerin Gazze'ye dönmesi için Refah Sınır Kapısı'nı açacak
DÜNYA
Mısır, Filistinlilerin Gazze'ye dönmesi için Refah Sınır Kapısı'nı açacak

Sokağa çıkma yasağına rağmen virüs hızla yayılıyor

Gazze'de ilk kez karantina merkezlerinin dışında Kovid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından 24 Ağustos'ta başlayan sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Yasağa rağmen bölgedeki yerleşim bölgelerinde Kovid-19 vakalarında yaşanan hızlı artış dikkati çekiyor.

Ne olmuştu?

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, dün de Gazze'de 162 kişide Kovid-19 tespit edilmişti.

  • Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra 5 Eylül'de yaptığı açıklamada, salgının yayılmasını durdurmak için İçişleri Bakanlığıyla aralıksız çalıştıklarını ancak virüsün halen kontrol altına alınamadığını dile getirmişti.

Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi de bölgenin Kovid-19 salgını nedeniyle ciddi bir insani krizden geçtiğini ve sağlık sisteminin bu durum karşısında çökmesinden endişe duyulduğunu bildirmişti.

İsrail, 2006'dan bu yana Gazze Şeridi'ni kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor ve aktif vaka sayısının daha da artması durumunda bölgedeki hastanelerin yetersiz kalacağı ifade ediliyor.

İşgalci İsrail Gazze'yi bombaladı
DÜNYA
İşgalci İsrail Gazze'yi bombaladı
Abone Ol Google News
Yunan vekildenflaş açıklama

Yunan vekilden
flaş açıklama

'Erdoğan stratejik bir akıl, Türkiye bölgesel bir süper güç.'
HDPli Kaplandan Akşenere yeşil ışık

HDP'li Kaplan'dan
Akşener'e yeşil ışık

​Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olabilir.
Katliam gibi kaza

Katliam gibi kaza

​Mardin'de trafik kazada çok sayıda ölü var.
Yükseliş <br>devam ediyor

Yükseliş
devam ediyor

Sağlık Bakanlığı son 24 saati açıkladı.
Yunanistan'a <br>sert uyarı

Yunanistan'a
sert uyarı

"​Açık söylüyorum, anı geldiğinde korkarım ki bedelini ağır ödemezler."

Tacizci sapık sahte şeyh Fatih Nurullah hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

Reina saldırısında rekor ceza

Reina saldırısında rekor ceza

Masharipov, 40 kez ağırlaştırılmış müebbet aldı.
Eğitimde yeni dönem başlıyor

Eğitimde yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan merak edilen soruya cevap verdi.
Ukrayna'dan Türkiye'ye teklif

Ukrayna'dan Türkiye'ye teklif

'​Türkiye ile ortak uçak üretmek istiyoruz'...
Avrupa sinek avlıyor!

Avrupa sinek avlıyor!

​Yazı boş geçiren turizmciler kış aylarından da umutsuz.

C​umhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde konuşuyor..

​Cenk Tosun için, Everton ile görüşmeler başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.