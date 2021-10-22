Koronavirüs Gençler aşı karşıtı değil öz güvenli
TÜRKİYE

Gençler aşı karşıtı değil öz güvenli

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Sorumluluk sırası gençlerde” mesajıyla aşı çağrısı yaptı. Uzmanlar gençlerin aşıya mesafesini üç nedene bağlıyor: Gençler aşı karşıtı değiller tam aksine öz güvenden dolayı aşı yaptırmıyorlar. Hastalığı daha önce atlattıkları ya da hastalığa yakalansalar bile ayakta atlatabilecekleri düşüncesi var.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Gençler aşı karşıtı değil öz güvenli
Arşiv

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sorumluluk alarak aşı yaptırmaya çağırdığı gençlerin yaklaşımını uzmanlar analiz etti. Önceki gün toplanan Bilim Kurulu toplantısının ardından Bakan Koca, vakaların yarısının 30 yaş altı olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: “Gençlerimiz hastalığı hastaneye yatmadan geçirseler de bulaştırabilecekleri büyüklerimiz hastanede tedavi edilmek zorunda kalabiliyor. Bugün sorumluluk alma, ön safta mücadele etme sırası gençlerimizdedir.” Sağlık Bakanı Koca’nın aşı olarak sorumluluk almalarını istediği gençlerin davranışlarına ilişkin hekimlerin tespitine göre gençlerin aşıya karşı tereddüdü bulunmuyor. Ancak gençliğin verdiği öz güven yüksekliği nedeniyle aşı olmaya mesafe söz konusu.

Gençler aşıya koştu
KORONAVİRÜS
Gençler aşıya koştu

AŞI KARŞITI DEĞİLLER

Kamuoyu ile paylaşılan en son bilgilerde 23 yaş altı gençlerin aşılama oranı yüzde 40 olarak açıklandı. Aşı olmaya en çok ikna edilmeye çalışılan kesimin 18-35 yaş arası gençler olduğuna dikkat çeken uzmanlar, gençlerin aşı karşıtı olmadığını tam aksine öz güvenden dolayı aşı yaptırmadıklarını belirtiyor. Gençlerin aşı yaptırmama nedenleri de şu 3 başlıkta toplanıyor. İlk olarak, gençler bağışıklık sistemine güveniyor. Spor yaptıklarını, günlük aktivitelerle hareketli oldukları için virüsle karşılaşmayacaklarını düşünüyor. Bir diğer bahane, toplumsal hareketlilikte ön planda oldukları için hastalığı daha önce atlattıklarını düşünüyorlar. Son olarak da gençliklerine güvenerek hastalığa yakalansalar bile ayakta atlatabilecekleri fikrine kapılıyorlar.

Kovid-19 çocuklara ek hastalık getiriyor

  • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, çocuklara da erişkinlerde olduğu gibi aşının güvenle yapılabileceğini söyledi. Çokuğraş, “Yeni vakaların yüzde 40’ı 25 yaşından küçük. Çocukların bir kısmı yoğun bakıma yatacak kadar hasta oluyor. Özellikle büyük çocuklarda MIS-C denilen Kovid-19 ile oluşan bir tablo var. Bütün sistemleri, beyni, kalbi, bağırsakları, deriyi ve eklemleri tutuyor. Çok ağır bir tablo, bununla çok uğraşılıyor.” dedi.

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