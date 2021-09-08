​ Gençler aşıya koştu ​

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da dün itibarıyla 15-19 yaş arası 414 bin 116, 12-15 yaş arası ise 18 bin 898 gencin aşı olduğunu bildirdi.
- Vali Yerlikaya, “İstanbul’umuzda 15 yaş üstü gençlerimiz 18 Ağustos, 12 yaş üstü gençlerimiz ise 6 Eylül’de aşı olmaya başladı. 7 Eylül saat 10.00 itibarıyla 15-19 yaş arası 414 bin 116 gencimiz ve 12-15 yaş arası 18 bin 898 gencimiz aşısını yaptırdı. Gençlerimize güveniyoruz.” ifadelerini kullandı.
#İstanbul’umuzda 15 yaş üstü gençlerimiz 18 Ağustos; 12 yaş üstü gençlerimiz ise 6 Eylül’de #aşı olmaya başladı.
⏰ 7 Eylül saat 10.00 itibarıyla,
15-19 yaş arası: 4️⃣1️⃣4️⃣.1️⃣1️⃣6️⃣
gencimiz 👏🏻
ve
12-15 yaş arası: 1️⃣8️⃣.8️⃣9️⃣8️⃣ gencimiz aşısını yaptırdı.👏🏻#GençlerimizeGüveniyoruz pic.twitter.com/K9FROdgFYx
#İstanbul’umuzda 15 yaş üstü gençlerimiz 18 Ağustos; 12 yaş üstü gençlerimiz ise 6 Eylül’de #aşı olmaya başladı.