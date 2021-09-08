​ Gençler aşıya koştu ​

Mehmet Ceyhan tepki çeken açıklamalarını sürdürüyor: ​PCR testleri aşılılara da yapılsın

Koronavirüs salgınının başından beri yaptığı açıklamalarla halka korku salan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yine tepkileri üzerine çekti. Bugünden itibaren aşısızlara uygulanmaya başlanan PCR testi zorunluluğuna ilişkin konuşan Ceyhan, testlerin aşılılara da yapılması gerektiğini söyledi.