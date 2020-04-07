Koronavirüs Google Maps ülkelerin hareketliliğine ilişkin rapor yayımladı Türkiyede hareketlilik azaldı
TÜRKİYE

Google Maps ülkelerin hareketliliğine ilişkin rapor yayımladı : Türkiye’de hareketlilik azaldı

Google Maps, koronavirüs salgınının başlamasından bu yana ülkelerdeki hareketliliğinin nasıl değiştiğine ilişkin topluluk hareketlilik raporlarını yayımladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

16 Şubat-29 Mart günlerinde; iş yeri, perakende, market, eczane, park, durak ve konut gibi yerlerdeki hareketlilik değişimleri ülke ve zaman bazlı gözlemlenebilen rapora göre; Türkiye’de milli park, sahil, marina, park, plaza gibi alanlarda topluluk hareketliliği yüzde 58 azaldı. Metro, otobüs ve tren istasyonu gibi toplu taşıma alanlarındaki topluluk hareketliliği ise yüzde 71 azaldı. Almanya'da parklarda yüzde 49, toplu taşıma duraklarında yüzde 68 azalma görüldü.

İş yerlerinde düşüş yüzde 45 oldu

  • Rapordaki diğer bir veri, Türkiye’de iş yerlerindeki topluluk hareketliliğinin yüzde 45 azaldığını gösterdi. İkamet edilen lokasyonlarda topluluk hareketliliği yüzde 17 arttı. İtalya topluluk hareketliliği verileri; iş yerlerinde yüzde 63 azalmanın, ikamet yerlerinde topluluk hareketliliğinin de yüzde 24 artışın olduğuna işaret etti. Fransa'da ise iş yerlerinde yüzde 56 azalma mevcut. Google SMB Premier Partnerı EG Bilişim Teknolojileri’nin CEO’su Gökhan Bülbül, "Türkiye’de hareketlilikteki azalmanın ABD ile kıyaslandığında daha yüksek oranda olduğunu görüyoruz. Avrupa ülkeleri ile kıyasladığımızda ise ortalamaya göre daha geride olduğumuzu söyleyebilirim" değerlendirmesinde bulundu.

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