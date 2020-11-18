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Koronavirüs Googledan yeni hizmet Toplu taşıma araçlarındaki doluluk oranını gösterecek
DÜNYA

Google'dan yeni hizmet: Toplu taşıma araçlarındaki doluluk oranını gösterecek

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının etkileri hala devam ediyor. Uzmanlar, vaka sayılarının artışının en büyük sebebi olarak kalabalık sokakları ve toplu taşıma araçlarını gösteriyor. Dünyada en çok kullanılan mobil uygulamalardan biri olan Google Haritalar'da bundan böyle trafik doluluk oranlarıyla birlikte, toplu taşıma araçlarındaki doluluk oranını da gösterecek.

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İlk olarak 2019'un son günlerinde ortaya çıkan corona virüs (Covid-19) salgını dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor. Pandemi ile pek çok alışkanlığımız değişti. Pek çok şirket yeni döneme uygun geliştirmeler ile bu dönüşüne ayak uydurmaya çalışıyor.

Gerçek zamanlı hale getirdi

Bu şirketlerden birisi de ABD merkezli teknoloji şirketi Google. Google, Haritalar uygulamasını salgın döneminde oldukça işlevsel hale getirecek şekilde güncelledi. Google Haritalar, yeni özelliği ile toplu taşıma araçlarındaki doluluk oranını gösterecek. Daha önce benzer bir hizmet sunan uygulama son güncelleme ile bu özelliği gerçek zamanlı hale getirdi.

İstanbul'da toplu ulaşımda manzara değişmiyor
KORONAVİRÜS
İstanbul'da toplu ulaşımda manzara değişmiyor
  • Başka bir deyişle geçmiş verileri baz alarak toplu taşıma araçlarının hangi saat dilimlerinde yoğun olduğunu gösteren Google bu güncelleme ile bunu gerçek zamanlı olarak kullanıcılarına sunacak. Google bunun için kullanıcı verilerinden faydalanacak.

İstanbul'da toplu taşımada her gün aynı manzara: Hava soğuk, seferler yetersiz, vatandaş mecburen biniyor
FOTOĞRAF 19
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İstanbul'da sabah işe gidiş saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk yaşandı.
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Kadıköy'de vatandaşların mesafeyi korumadan araçlara bindiği ve otobüs kapılarında yoğunluk oluşturduğu gözlendi.
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Kartal'da toplu taşımayı kullanmak için durakta bekleyen bazı yolcuların maske taktıkları bazılarının da maskeleri çene altında oldukları görüldü.
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Minibüslerin tüm uyarılara rağmen kendilerine verilen kapasitenin üzerinde fazla yolcu aldığı görüntülere yansıdı.
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Ekiplerin toplu taşıma araçlarında denetimleri devam ediyor.
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İstanbul'da toplu taşımada her gün aynı manzara: Hava soğuk, seferler yetersiz, vatandaş mecburen biniyor
İstanbul'da koronavirüs vaka sayıları her geçen gün artarken, korkutan tablo ikinci dalga endişesine neden oluyor. Uzmanlar, megakentteki vaka sayılarının artışının en büyük sebebi olarak kalabalık sokakları ve toplu taşıma araçlarını gösteriyor. Ancak manzara değişmiyor. Havaların soğuması ve seferlerin yetersiz olması nedeniyle vatandaşlar tıka basa araçlara binmek zorunda kalıyor.
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