Koronavirüs Görev aşkı Derya hemşire iyileşip izin kullanmadan görevine koştu
TÜRKİYE

Görev aşkı: Derya hemşire iyileşip izin kullanmadan görevine koştu

İzmir'de çalıştığı hastanede koronavirüs tedavisi olan hemşire Derya Kadifeli, sağlığına kavuşmasının ardından ara vermeden görevine başladı. Kadifeli, "Dünyaya yeniden gelsem yine hemşire olmayı isterdim" ifadelerini kulladı.

Haber Merkezi AA
Derya hemşire görevinin başına geri döndü.
Derya hemşire görevinin başına geri döndü.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan hemşire Derya Kadifeli'ye 25 Mart'ta koronavirüs tanısı konuldu. Görev yaptığı hastanede 5 gün tedavi gören Kadifeli, daha sonra evinde karantina altına alındı. Karantina süresinin tamamlanmasının ardından yapılan testlerde virüsü yendiği anlaşılan Kadifeli, izin kullanmadan görevine döndü.

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"Tek mutsuzluğum çok sevdiğim mesleğimi yapamamak oldu"

Teşhisinin konulduğu gün, çevresine virüsü bulaştırmış olmaktan endişelendiğini belirten hemşire Kadifeli, "Yaklaşık 8 yıldır görev yaptığı serviste hasta olarak tedavi görmenin kendisine çok farklı duygular yaşattığını dile getiren Kadifeli, "Tedavi görürken sağlığına kavuşan hastalar beni çok mutlu etmişti. Hem bir hasta hem bir hemşire olarak çok sevinmiştim. Tek mutsuzluğum ise çok sevdiğim mesleğimi yapamamaktı" dedi.

Sağlık çalışanlarına feribotlu destek
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Sağlık çalışanlarına feribotlu destek
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İngiltere'de, bir feribot kaptanı, nehir üzerinde feribotu kendi etrafında döndürerek Ulusal Sağlık Servisi (NHS) çalışanlarına destek verdi.


  • Tedavi ve karantina sürecinde ailesi ile meslektaşlarının kendisini bir an bile yalnız bırakmadığını belirten Kadifeli, bu süreçte kendisini en çok üzen şeyin ise meslektaşlarının ölüm haberleri olduğunu dile söyledi.

"Arkadaşlarım istirahat etmemi önerdi"

Görev yaptığı hastanede koronavirüse yakalanan ilk sağlık çalışanı olduğunu kaydeden Kadifeli, şöyle devam etti:

"Arkadaşlarım sağlık sürecimi yakından takip etti. Sağlığıma kavuşmamın ardından arkadaşlarım istirahat etmemi önerdi ama ben hem onlara hem de aynı serviste tedavi gören hastalarıma moral kaynağı olmak için hemen görevime dönme kararı aldım. Görevime büyük bir sevinçle döndüm"

"Plazma bağışında bulunacağım"

  • Koronavirüsten korunmanın en önemli yolunun vatandaşların evde kalması olduğunu ifade eden Kadifeli, "Vatandaşların mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmalarını istemiyoruz. Onlar fedakar sağlık çalışanları için evde kalmalı. Elbet bu zor günler de geçecek ama şimdi sosyal izolasyon kurallarını uygulayarak evde kalma zamanı" şeklinde konuştu.
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