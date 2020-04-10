Gözler 19.00'da: Bakan Koca kurul görüşmeleri sonrası açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün bir kez daha video konferans yöntemiyle bir araya gelecek. Bilim Kurulu toplantısı sonrasında saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde basın açıklaması yapacak.

KORONAVİRÜS Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Nisan koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölüm sayısı 96, vaka sayısı 4 bin 56

Türkiye'de son durum

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre; dün yapılan 28 bin 578 testten, 4 bin 56'sı pozitif çıkarken, 96 hasta yaşamını yitirdi, 296 hasta da iyileşerek taburcu oldu. Tabloda toplam test sayısı 276 bin 338, toplam vaka sayısı 42 bin 282, toplam vefat sayısı 908, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1552, toplam entübe olan hasta sayısı 1017, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 bin 142 olarak belirtildi.