Koronavirüs Gözler 1900da Bakan Koca kurul görüşmeleri sonrası açıklama yapacak
TÜRKİYE

Gözler 19.00'da: Bakan Koca kurul görüşmeleri sonrası açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 16.00’da video konferans yöntemiyle toplanacak.

Türkiye'deki vakaların son durumu, hastalara uygulanan tedavi, alınacak ek tedbirlerin de masaya yatırılacağı toplantı sonrasında saat 19.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

Haber Merkezi Diğer
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün bir kez daha video konferans yöntemiyle bir araya gelecek. Bilim Kurulu toplantısı sonrasında saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde basın açıklaması yapacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Nisan koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölüm sayısı 96, vaka sayısı 4 bin 56
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Nisan koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölüm sayısı 96, vaka sayısı 4 bin 56

Türkiye'de son durum

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre; dün yapılan 28 bin 578 testten, 4 bin 56'sı pozitif çıkarken, 96 hasta yaşamını yitirdi, 296 hasta da iyileşerek taburcu oldu. Tabloda toplam test sayısı 276 bin 338, toplam vaka sayısı 42 bin 282, toplam vefat sayısı 908, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1552, toplam entübe olan hasta sayısı 1017, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 bin 142 olarak belirtildi.

Sağlık Bakanı Koca, Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hizmete açıldığını duyurdu
OYNAT 01:25
Sağlık Bakanı Koca, Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hizmete açıldığını duyurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 829 sismik izolatörle güçlendirilen Marmara Araştırma Üniversitesi Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hizmete açıldığını duyurdu. Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, '829 sismik izolatörle güçlendirilen Marmara Araştırma Üniversitesi Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi yenilenen özellikleriyle hizmete açıldı. 60 odası yoğun bakıma ayrılan hastanemiz, toplamda 535 yatak kapasitesine sahip. Milletimize hayırlı olsun' dedi.
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