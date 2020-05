Grip gibi gelip geçer dediler: Bu rakamlar ABD'de bir şeylerin yanlış gittiğini anlamaya yetiyor

Prof. Başaranoğlu, “Salgın Şubat ayının son günlerinde ilk olarak New York’u vurdu. New York’ta günlük ölü sayısı 2 binin üzerine çıktıktan sonra durumun vehameti anlaşıldı. New York Valisi düzenli bir şekilde basın brifingi vermeye başladı. O zaman gerçekler net olarak anlaşıldı. Ülkenin içine düştüğü ateş New York’tan tüm ülkeye yayıldı” dedi. Çin’in pandemiyi vaktinde dünyaya bildirmediğini ifade eden Başaranoğlu, “Kovid-19 salgını ABD genelinde Mart ayında ölümlerin yüksek orana yükseleceği projeksiyonları yapılana kadar pek ciddiye alınmadı. Grip gibi enfeksiyon hastalıkları ile karşılaştırılarak, ‘gelir geçer’ dendi. Dünyanın bilim alanında en gelişmiş bu ülkesinin bilgisiz olduğunu kimse söyleyemez ama önlem almak konusunda yönetim olarak aciz kalındığını söyleyebilirim” diye konuştu. Bu virüsle yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Başaranoğlu, “Bu dönem özellikle lütfen sağlıklı beslenin, yani şekerlemelerden uzak durun. Bu pandemi eninde sonunda kontrol altına alınacak ancak siz bu süreçten obez, şişman, yağlı karaciğeri olan ve kalp-damar hastalığı adayı olarak çıkmayın, ömrünüzü kısaltmayın” uyarısında bulundu.

