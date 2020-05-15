Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Grip gibi gelip geçer dediler Bu rakamlar ABDde bir şeylerin yanlış gittiğini anlamaya yetiyor
TÜRKİYE

Grip gibi gelip geçer dediler: Bu rakamlar ABD'de bir şeylerin yanlış gittiğini anlamaya yetiyor

Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nde görev yapan Prof. Dr. Metin Başaranoğlu, bir süre kaldığı ABD’deki salgın sürecini değerlendirdi. Salgın nedeniyle 85 bini geçen ölü sayısına dikkati çeken Prof. Başaranoğlu, bu rakamların ABD’de bir şeylerin yanlış gittiğini anlamaya yettiğini söyledi.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Prof. Dr. Metin Başaranoğlu, ABD yönetiminin salgın sürecinde aciz kaldığını söyledi.
Prof. Dr. Metin Başaranoğlu, ABD yönetiminin salgın sürecinde aciz kaldığını söyledi.

Prof. Başaranoğlu, “Salgın Şubat ayının son günlerinde ilk olarak New York’u vurdu. New York’ta günlük ölü sayısı 2 binin üzerine çıktıktan sonra durumun vehameti anlaşıldı. New York Valisi düzenli bir şekilde basın brifingi vermeye başladı. O zaman gerçekler net olarak anlaşıldı. Ülkenin içine düştüğü ateş New York’tan tüm ülkeye yayıldı” dedi. Çin’in pandemiyi vaktinde dünyaya bildirmediğini ifade eden Başaranoğlu, “Kovid-19 salgını ABD genelinde Mart ayında ölümlerin yüksek orana yükseleceği projeksiyonları yapılana kadar pek ciddiye alınmadı. Grip gibi enfeksiyon hastalıkları ile karşılaştırılarak, ‘gelir geçer’ dendi. Dünyanın bilim alanında en gelişmiş bu ülkesinin bilgisiz olduğunu kimse söyleyemez ama önlem almak konusunda yönetim olarak aciz kalındığını söyleyebilirim” diye konuştu. Bu virüsle yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Başaranoğlu, “Bu dönem özellikle lütfen sağlıklı beslenin, yani şekerlemelerden uzak durun. Bu pandemi eninde sonunda kontrol altına alınacak ancak siz bu süreçten obez, şişman, yağlı karaciğeri olan ve kalp-damar hastalığı adayı olarak çıkmayın, ömrünüzü kısaltmayın” uyarısında bulundu.

ABD'de ağır bilanço: Koronavirüs nedeniyle can kaybı 80 bini geçti
KORONAVİRÜS
ABD'de ağır bilanço: Koronavirüs nedeniyle can kaybı 80 bini geçti
Abone Ol Google News
ABDden Çine Uygur yaptırımı

ABD'den Çin'e
'Uygur' yaptırımı

Yasa tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.
Zamanındabaşvuru yapılmadı

Zamanında
başvuru yapılmadı

'Yardım uçağına izin verilmedi' iddialarına yanıt.
22 ildemaske zorunluluğu

22 ilde
maske zorunluluğu

​Maske takma zorunluluğu giderek yaygınlaşıyor.
İşte en kritik şehirler

İşte en kritik şehirler

​Büyükşehirlerdeki koronavirüs haritaları.
İşbirliğini<br>itiraf ettin Sırrı!

İşbirliğini
itiraf ettin Sırrı!

HDP'li Türk'ten Önder'e "İYİ Parti'den aracı geldi" eleştirisi.
Hesabı sorulacak

Hesabı sorulacak

Van'daki terör saldırısına ilişkin açıklama.

1,5 milyon <br>test yapıldı

1,5 milyon
test yapıldı

Bakan Koca, son verileri paylaştı.

Hainleri lanetliyorum

Hainleri lanetliyorum

​Bahçeli'den alçak saldırıya ilişkin açıklama.

Bir günde<br>7 bin kişi öldü

Bir günde
7 bin kişi öldü

​Dünya genelinde salgın etkisini koruyor.
Tarlada yakalandılar

Tarlada yakalandılar

​Koronavirüs yasağını delenler jandarmadan kaçamadı.
Yeni Yüzyılın Türküsü

Yeni Yüzyılın Türküsü

​Fatih'in Akıncılarından Göklerdeki Bayraktarlara.
Survivor<br>ekibi karantinada

Survivor
ekibi karantinada

​Erdoğan'ın talimatı ile ikinci tahliye operasyonu.
Durma noktasında!

Durma noktasında!

​İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 42'lere çıktı.
Filipinler<br>satın alacak

Filipinler
satın alacak

​TSK'nın gücüne güç katan helikopterlere yoğun ilgi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.