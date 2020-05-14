Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Gümüşhane Valisinin gelmeyin çağrısı karşılık buldu Sokaklar boş kaldı
GÜMÜŞHANE TÜRKİYE

Gümüşhane Valisi'nin 'gelmeyin' çağrısı karşılık buldu: Sokaklar boş kaldı - Gümüşhane haber

Gümüşhane Valisi'nin 'gelmeyin' çağrısı karşılık buldu: Sokaklar boş kaldı

Gümüşhane'de Vali Kamuran Taşbilek'in, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında ‘İlimize gelmeyiniz’ çağrısı, il dışında yaşayan Gümüşhanelilerde karşılık buldu. Bu aylarda nüfusu katlanan kente, il dışından gelen olmayınca cadde ve sokaklar boş kaldı.

Haber Merkezi DHA
Kentte çoğu cadde ve sokağın boş olduğu gözlendi.
Kentte çoğu cadde ve sokağın boş olduğu gözlendi.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, il dışında yaşayan Gümüşhanelilere seslenerek, "Lütfen olağanüstü durumlar dışında bu süreçte ilimizi ziyaret etmeyiniz, ilimize gelmeyiniz. Olduğunuz yerde kalmanız hem kendi sağlığınız hem buradaki akraba, yakınlarınız ve hemşerilerinizin sağlığı açısından çok önemlidir" çağrısında bulunmuştu.

Vali Taşbilek’in çağrısı il dışında yaşayan Gümüşhanelilerde karşılık buldu. Bu aylarda nüfusu katlanan kente, il dışından gelen olmayınca cadde ve sokaklar boş kaldı.

DHA

Kente gelen olmayınca şehrin giriş noktalarında araç kuyrukları da oluşmuyor. Sokağa zorunlu hallerde çıkan az sayıda kişiler de maske takmanın yanı sıra, sosyal mesafe kurallarına uyuyor. Kentin en işlek yeri olan semt pazarları da sakin günlerini yaşıyor. Belediye zabıta ekipleri, pazar alışverişi için gelenleri sosyal mesafe için uyarıyor.

Gümüşhane Valisi: Bu süreçte lütfen ilimize gelmeyiniz
KORONAVİRÜS
Gümüşhane Valisi: Bu süreçte lütfen ilimize gelmeyiniz


"Tedbirlere uymaya çalışıyoruz"

Semt pazarına alışverişe gelen Mustafa Özkan, Gümüşhane’de tedbirlere uyulduğunu belirterek, “Maskesiz sokağa çıkmıyoruz. Kapalı ortamlarda, manav ve market gibi ortamlarda maskesiz bulunmuyoruz. Alışveriş yaparken eldivensiz meyve ve sebzelere dokunmuyoruz. Tedbirlere elimizden geldiği kadar uymaya çalışıyoruz. Büyük şehirlerden küçük şehirlere akın olabileceğinden korkuyorum. Bu durum da küçük şehirlerde hastalığın artmasına neden olabilir. Zorunlu olmadıkça küçük şehirlere gelmemeleri daha iyi olacaktır” diye konuştu.

DHA
Kentin en işlek yeri olan semt pazarları da sakin günlerini yaşıyor. Belediye zabıta ekipleri, pazar alışverişi için gelenleri sosyal mesafe için uyarıyor.

"Valinin açıklamasına katılıyoruz"

Zerrin Dabağ da, Gümüşhane’de koronavirüsle mücadelenin genel olarak iyi durumda olduğunun belirterek “Pazarın kurulduğu günlerin haricinde de tedbirlere uyulur, çok fazla bir kalabalık olmuyor. Halk olarak çok memnunuz. Bu günlerde kente gelinmemesi daha iyi. Valimizin yaptığı açıklamaya katılıyorum. Şehirde şuan da tatil için gelen vatandaşlar yok, öğrencide yok şehre gelinmemesi daha iyi çünkü düzen oluşturulmuş. Şehrimizde vaka yok. Hastalık da temas yoluyla oluştuğu için şehre gelenlerin sayısının artması ikinci bir dalganın oluşabileceğini riskini taşıyor” ifadelerini kullandı.

DHA
Vali Taşbilek’in çağrısı il dışında yaşayan Gümüşhanelilerde karşılık buldu. Bu aylarda nüfusu katlanan kente, il dışından gelen olmayınca cadde ve sokaklar boş kaldı.


Ekrem Yağlıdere ise, “Ülke genelinde tedbirler mükemmel çok büyük bir sıkıntı yok. Sağlık Bakanlığımız bu konuda aktif bir şekilde çalışıyor. Sorun şu ki halk olarak önerilere çok iyi uymuyoruz. Tüm tedbirlere uymalıyız. Yaz sezonunda, en azından Kurban Bayramı’na kadar büyük şehirlerden insanların Anadolu’ya gelmemeleri çok yerinde olur. Geldiklerinde virüsün tekrar yayılma hızının artabileceğini tahmin ediyorum. Bugüne kadar alınan önlemlerin sonuçsuz kalacağını düşünüyorum. Vali beyin açıklaması gayet yerinde. Çünkü yaz döneminde büyük şehirlerden Gümüşhane gibi küçük şehirlere göçler önlenmezse aynı sorunlar yaşanacaktır. Bu nedenle zorunlu olmadıkça şehirlerarası yolculuk yapılmaması gerekiyor” dedi.

Gümüşhane Valisi'nin 'gelmeyin' çağrısı karşılık buldu, sokaklar boş kaldı
FOTOĞRAF 13
Title
Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, il dışında yaşayan Gümüşhanelilere seslenerek, Lütfen olağanüstü durumlar dışında bu süreçte ilimizi ziyaret etmeyiniz, ilimize gelmeyiniz. Olduğunuz yerde kalmanız hem kendi sağlığınız hem buradaki akraba, yakınlarınız ve hemşerilerinizin sağlığı açısından çok önemlidir çağrısında bulunmuştu.
Title
Vali Taşbilek'in çağrısı il dışında yaşayan Gümüşhanelilerde karşılık buldu. Bu aylarda nüfusu katlanan kente, il dışından gelen olmayınca cadde ve sokaklar boş kaldı. Kente gelen olmayınca şehrin giriş noktalarında araç kuyrukları da oluşmuyor. Sokağa zorunlu hallerde çıkan az sayıda kişiler de maske takmanın yanı sıra, sosyal mesafe kurallarına uyuyor. Kentin en işlek yeri olan semt pazarları da sakin günlerini yaşıyor. Belediye zabıta ekipleri, pazar alışverişi için gelenleri sosyal mesafe için uyarıyor.
Title
'TEDBİRLERE UYMAYA ÇALIŞIYORUZ'<br><br> Semt pazarına alışverişe gelen Mustafa Özkan, Gümüşhane'de tedbirlere uyulduğunu belirterek, “Maskesiz sokağa çıkmıyoruz. Kapalı ortamlarda, manav ve market gibi ortamlarda maskesiz bulunmuyoruz. Alışveriş yaparken eldivensiz meyve ve sebzelere dokunmuyoruz. Tedbirlere elimizden geldiği kadar uymaya çalışıyoruz. Büyük şehirlerden küçük şehirlere akın olabileceğinden korkuyorum. Bu durum da küçük şehirlerde hastalığın artmasına neden olabilir. Zorunlu olmadıkça küçük şehirlere gelmemeleri daha iyi olacaktır diye konuştu.
Title
'VALİNİN AÇIKLAMASINA KATILIYORUZ'<br><br> Zerrin Dabağ da, Gümüşhane'de koronavirüsle mücadelenin genel olarak iyi durumda olduğunu belirterek, “Pazarın kurulduğu günlerin haricinde de tedbirlere uyulur, çok fazla bir kalabalık olmuyor. Halk olarak çok memnunuz. Bu günlerde kente gelinmemesi daha iyi. Valimizin yaptığı açıklamaya katılıyorum. Şehirde şuan da tatil için gelen vatandaşlar yok, öğrencide yok şehre gelinmemesi daha iyi çünkü düzen oluşturulmuş. Şehrimizde vaka yok. Hastalık da temas yoluyla oluştuğu için şehre gelenlerin sayısının artması ikinci bir dalganın oluşabileceğini riskini taşıyor ifadelerini kullandı.
Title
Ekrem Yağlıdere ise, “Ülke genelinde tedbirler mükemmel çok büyük bir sıkıntı yok. Sağlık Bakanlığımız bu konuda aktif bir şekilde çalışıyor. Sorun şu ki halk olarak önerilere çok iyi uymuyoruz. Tüm tedbirlere uymalıyız. Yaz sezonunda, en azından Kurban Bayramı'na kadar büyük şehirlerden insanların Anadolu'ya gelmemeleri çok yerinde olur. Geldiklerinde virüsün tekrar yayılma hızının artabileceğini tahmin ediyorum. Bugüne kadar alınan önlemlerin sonuçsuz kalacağını düşünüyorum. Vali beyin açıklaması gayet yerinde. Çünkü yaz döneminde büyük şehirlerden Gümüşhane gibi küçük şehirlere göçler önlenmezse aynı sorunlar yaşanacaktır. Bu nedenle zorunlu olmadıkça şehirlerarası yolculuk yapılmaması gerekiyor dedi.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Gümüşhane Valisi'nin 'gelmeyin' çağrısı karşılık buldu, sokaklar boş kaldı
Gümüşhane'de Vali Kamuran Taşbilek'in, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 'İlimize gelmeyiniz' çağrısı, il dışında yaşayan Gümüşhanelilerde karşılık buldu. Bu aylarda nüfusu katlanan kente, il dışından gelen olmayınca cadde ve sokaklar boş kaldı.


Abone Ol Google News
Korona savaşçısının bir günü

Korona savaşçısının bir günü

İki aydır ailelerini görmüyorlar, hayatları yoğun bakımdan ibaret...
Boğaziçi aşı için tarih verdi

Boğaziçi aşı için tarih verdi

'Yakında hücre ve hayvan deneylerine başlıyoruz.'
Avrupanın Hümanistlik modası çöktü

Avrupa'nın 'Hümanistlik' modası çöktü

Kurra hafız ​Hasan Tahsin Feyizli, 83 yaşında profesör oldu.
HDP'yi ittifak<br>üyesi ilan etti

HDP'yi ittifak
üyesi ilan etti

​İYİ Parti-HDP krizi için, "İttifaka zarar vermek istiyorlar" dedi.
Koronayı yok ediyor

Koronayı yok ediyor

​Meslek liselerinden gururlandıran yeni başarı.
Akıl alır gibi değil

Akıl alır gibi değil

​Bilim Kurulu üyesi AVM kuyruklarına isyan etti.

30 bin liralık hasta borçlarını ödedi

30 bin liralık hasta borçlarını ödedi

​Eczanelere borcu olanların defterini kapatıp zarfla para bıraktı.
Ramazan'a vefa yakışır

Ramazan'a vefa yakışır

​Yedi Başak sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor

Son hali görüntülendi

Son hali görüntülendi

​Atatürk Havalimanı'nda hummalı çalışma.

'Burası hastane <br>değil futbol kulübü'

'Burası hastane
değil futbol kulübü'

11 kişinin testi pozitif çıktı, TFF'ye isyan ettiler.
Limonda düğüm çözülemiyor!

Limonda düğüm çözülemiyor!

Tarla fiyatı düştü, pazar-manavda el yakıyor.
İlçe yedinci kez taşınacak

İlçe yedinci kez taşınacak

Asırlık ağaçlar da özel sistemle sökülerek taşındı.
Akıl sağlığımız da tehlikede

Akıl sağlığımız da tehlikede

​Birleşmiş Milletler'den koronavirüsle ilgili kritik açıklama.
Drone ile tespit etti

Drone ile tespit etti

Muhtar arazidekilere anında maske indirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.