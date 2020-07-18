Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Güney Amerikada koronavirüs kaynaklı ölümler artıyor
DÜNYA

Güney Amerika'da koronavirüs kaynaklı ölümler artıyor

Güney Amerika'da kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Peru'da 12 bin 799'a, Kolombiya'da 6 bin 288'e, Ekvador'da 5 bin 250'ye yükseldi.

Haber Merkezi AA
Güney Amerika'da ölümler artıyor.
Güney Amerika'da ölümler artıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Peru'da 12 bin 799'a, Kolombiya'da 6 bin 288'e, Ekvador'da 5 bin 250'ye yükseldi.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 184 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 12 bin 799'a çıktı.

Vaka sayısı 3 bin 951 artışla 345 bin 537'ye ulaşırken iyileşenlerin sayısı 233 bin 892 oldu.

Kolombiya'da ise virüs nedeniyle son 24 saatte 259 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 6 bin 288'e yükseldi.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana günlük en fazla ölü ve vaka sayısı kayda geçti

Vaka sayısının 8 bin 934 artarak 182 bin 140'a çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı da 4 bin 473 artışla 80 bin 637'e ulaştı.

Ekvador'da da son 24 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 43 artarak 5 bin 250'ye, vaka sayısı ise 1079 artarak 72 bin 444'e yükseldi.

Abone Ol Google News
Tek millet tek ordu

Tek millet tek ordu

​Türkiye bütün gücüyle Azerbaycan'ın yanında.
Mesaj çok net

Mesaj çok net

​Azerbaycan ve Libya'yı yalnız bırakmayız.
Rusya-PKKaynı masada

Rusya-PKK
aynı masada

Petrol karşılığında koruma vadettiler.
Hafter-ABD<br>pazarlığı

Hafter-ABD
pazarlığı

​Petrole Avrupa mı konacak?
TOGG için ilk kazma

TOGG için ilk kazma

​Fabrikanın temelini Erdoğan atacak.
Sosyal medya teröründen rahatsızız

Sosyal medya teröründen rahatsızız

​Halk çoğunluğu 'yasal düzenleme şart' diyor.
Şehitlerimizi uğurladık

Şehitlerimizi uğurladık

​Gözde Günay, şehit eşinin polis üniformasını giydi.
İkonalar karartılıp ayet yansıtılacak

İkonalar karartılıp ayet yansıtılacak

​Ayasofya Camii için heyecanlı bekleyiş.
Papa'ya <br>CNN'de cevap verdi

Papa'ya
CNN'de cevap verdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Ayasofya açıklaması.
Artışın nedeni<br>belli oldu

Artışın nedeni
belli oldu

​Bakan Koca son 24 saatin detaylarını açıkladı.
Beyaz Saray'dan <br>kırmızı uyarı

Beyaz Saray'dan
kırmızı uyarı

​On sekiz eyaletin durumu kritik seviyede.
İzmir'de <br>yangın paniği

İzmir'de
yangın paniği

​Dumanlar çevredeki yazlık sitelere ulaştı.
Azerbaycan <br>için paylaştı

Azerbaycan
için paylaştı

​Dünyaca ünlü yıldızdan ses getiren mesaj.
İspanya'daki İslam <br>eserlerine ne oldu?

İspanya'daki İslam
eserlerine ne oldu?

​Cami ve saraylar nasıl dönüştürüldü?
Kanserle <br>mücadelede <br>yeni keşif

Kanserle
mücadelede
yeni keşif

​Türk bilim insanları şifrelerini çözdü.
'Barcelona'dan ayrılacak'

'Barcelona'dan ayrılacak'

​'Bir şeyler değişmeli' dedi görüştüğü kulüp ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.