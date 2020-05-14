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Koronavirüs Güney Amerikadan getirilen Türk vatandaşları Çorluda karantinaya alındı
TÜRKİYE

Güney Amerika’dan getirilen Türk vatandaşları Çorlu’da karantinaya alındı

Güney Amerika’dan önce uçakla İstanbul’a ardından da otobüslerle Çorlu’ya getirilen 64 Türk vatandaşı Kredi ve Yurtlar Kurumu Çorlu Erkek Öğrenci Yurdu’nda karantina alındı.

Haber Merkezi İHA
Vatandaşlar karantina için yurda taşındı.
Vatandaşlar karantina için yurda taşındı.


Dominik Cumhuriyeti, El Salvador ve Küba’dan önce İstanbul’a ardından 3 ayrı otobüsle Çorlu’ya getirilen 64 Türk vatandaşı korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında KYK Çorlu Erkek öğrenci yurdunda karantina altına alındı.

Çorlu Erkek Öğrenci Yurdu

Tüm tedbirler alındı

Afet ve Acil Durum Genel Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile sağlık ekipleri de yurt binasında vatandaşların gelişi sırasında tedbir aldı.


  • Tek tek sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar 14 gün süreyle karantina altında tutulacakları yurt binasına alındılar.

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