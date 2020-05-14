Güney Amerika’dan getirilen Türk vatandaşları Çorlu’da karantinaya alındı

Koronavirüs savaşçısının bir günü

Eskişehir Şehir Hastanesinde korona virüs sürecinin başından bu yana görev yapan 1 çocuk annesi Nalan Tüzan'ın 1 günü hastane çalışanları tarafından görüntülendi. Videoda korona virüs salgınında hemşirenin iş temposunun yoğunluğuna dikkat çekiliyor. Tüzan, virüs yüzünden 2 aydır çocuğundan ve eşinden ayrı kalıyor. Çocuğu ve eşi ile mesai bitiminde cep telefonu ile görüntülü konuşan Tüzan, bu şekilde özlem gideriyor.