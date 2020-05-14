Güney Amerika’dan getirilen Türk vatandaşları Çorlu’da karantinaya alındı

Dominik Cumhuriyeti, El Salvador ve Küba’dan önce İstanbul’a ardından 3 ayrı otobüsle Çorlu’ya getirilen 64 Türk vatandaşı korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında KYK Çorlu Erkek öğrenci yurdunda karantina altına alındı.
Tüm tedbirler alındı
Afet ve Acil Durum Genel Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile sağlık ekipleri de yurt binasında vatandaşların gelişi sırasında tedbir aldı.
- Tek tek sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar 14 gün süreyle karantina altında tutulacakları yurt binasına alındılar.