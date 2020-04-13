Güney Kore'de hafta sonu koronavirüs tedbirleri ihlal edildi: Büyük endişe hakim!

Yonhap ajansının haberine göre, Kovid-19 vaka sayılarının düşüşe geçtiği Güney Kore'de halk, baharın tadını çıkarmak, Paskalya Yortusu ve parlamento seçimleri nedeniyle kiliselere, oy verme merkezlerine ve sosyal alanlara akın etti.

Kiliselerdeki yoğunluk, Paskalya Yortusu ayinleri nedeniyle yüzde 59,7'ye ulaşırken, parklar ve restoranlar da ziyaretçi akınına uğradı.

ÖN SEÇİMLER DÜZENLENDİ

Ulusal Seçim Komisyonu, hafta sonu düzenlenen ön seçimlerde yaklaşık 44 milyon seçmenden yüzde 26'sının oy kullandığını açıklarken, bunun 2017'deki seçimlerdeki katılım oranından yüzde 0,6 daha fazla olduğunu belirtti.

Seul'deki kitapçıların da yoğunluktan nasibini aldığı vurgulanırken, insanların sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maskelerini indirerek birbirleriyle konuştuğu gözlemlendi.

SALGININ YAYILMA RİSKİ VAR

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KCDC) Genel Müdürü Jeong Eun-kyeong, halkı Kovid-19 tedbirlerine uymayaya devam etmeye çağırdı.

Jeong, hafta sonundaki kalabalıklar nedeniyle virüsün yayılma hızının artabileceğinden endişe duyduklarını belirtti.

Vaka sayılarındaki düşüşe dikkat çeken Jeong, "Vaka sayıları, yakın zamanda düştü ama sosyal mesafeye uyulmaması nedeniyle salgının yayılma riski var." ifadesini kullandı.

Jeong, enfekte olduktan sonra iyileşen ve taburcu edilen hastalardan Kovid-19 testi yeniden pozitif çıkanların sayısının 116'ya çıktığını açıkladı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Kim Ganglip, salgının sona ermediği uyarısını yaparak, "Eğer biz sosyal mesafe kuralına uymazsak, sonuçlar kontrolden çıkar." dedi.

Güney Kore'de 10 bin 537 kişide Kovid-19 görülürken, salgına bağlı 217 ölüm gerçekleşti.